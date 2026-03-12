Η επιλογή του κατάλληλου παρόχου εκπαίδευσης είναι το κλειδί για να διασφαλίσετε ότι η συμμετοχή σας θα στεφθεί με επιτυχία.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων ολοκληρώθηκε και πλέον χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν κωδικό ΚΑΥΑΣ εισέρχονται στο επόμενο και καθοριστικό στάδιο, την επιλογή παρόχου κατάρτισης.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς το σύστημα της ΔΥΠΑ λειτουργεί με συγκεκριμένα και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Για τους δικαιούχους, η έγκαιρη επιλογή παρόχου δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το βασικό βήμα ώστε να εξασφαλίσουν τόσο τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα όσο και την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος που φτάνει έως και τα 750 ευρώ.

Η EUROTRAINING αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές, καθώς θα προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) με πρακτικές εφαρμογές. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν αναγνωρισμένη πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, ενισχύοντας ουσιαστικά το επαγγελματικό τους προφίλ.

Γιατί η επιλογή παρόχου είναι κρίσιμη;

1. Εξασφάλιση Θέσης

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο αριθμός των ωφελούμενων είναι συγκεκριμένος, επομένως η έγκαιρη επιλογή παρόχου αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής.

2. Σύγχρονο πρόγραμμα κατάρτισης

Η εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ήδη μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

3. Υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία

Παρέχεται συνεχής ενημέρωση και καθοδήγηση για την επιλογή παρόχου κατά την ενεργοποίηση του συστήματος.

4. Απλή και γρήγορη διαδικασία

Η EUROTRAINING αναλαμβάνει τη γραφειοκρατική υποστήριξη, ώστε οι συμμετέχοντες να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην εκπαίδευσή τους.

Μην αφήνετε τον ΚΑΥΑΣ σας ανεκμετάλλευτο! Η EUROTRAINING βρίσκεται δίπλα σας για να εξασφαλίσει ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, μετατρέποντας την ευκαιρία αυτή σε γνώση, πιστοποίηση και εκπαιδευτικό επίδομα ως 750€.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 214 4089319

✉️ Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ενεργοποιήστε τον ΚΑΥΑΣ σας εδώ.