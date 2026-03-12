Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 1,86 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην επέκταση του δικτύου όσο και στη σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Ισχυρή κερδοφορία και περαιτέρω ενίσχυση της επιβατικής κίνησης κατέγραψε η AEGEAN το 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή της πορεία.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 147,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14% σε σχέση με το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 192,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 17%. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA έφθασαν τα 421,5 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 1,86 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην επέκταση του δικτύου όσο και στη σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Συνολικά, η AEGEAN μετέφερε 17,3 εκατομμύρια επιβάτες, σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότερους σε σχέση με το 2024, ενώ προσέφερε 21 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις, αυξημένες κατά 6%. Η ενίσχυση της χωρητικότητας, ιδιαίτερα κατά τους μήνες εκτός αιχμής, συνέβαλε στον περιορισμό της εποχικότητας, με τον συντελεστή πληρότητας να διαμορφώνεται στο 82,5%.

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών επιτεύχθηκε παρά τις σημαντικές νέες επιβαρύνσεις που προέκυψαν από το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές ρύπων και τη χρήση βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου (SAF), οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά 43,3 εκατ. ευρώ για το 2025. Παράλληλα, η εταιρεία επωφελήθηκε από τη μερική αποκλιμάκωση του κόστους καυσίμου και τη σημαντική ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο Όμιλος συνέχισε τη στρατηγική ενίσχυσης της δραστηριότητας κατά τη χειμερινή περίοδο, αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις κατά 10% και μεταφέροντας 9% περισσότερους επιβάτες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Ο κύκλος εργασιών του τελευταίου τριμήνου ενισχύθηκε κατά 7%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 955,1 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Γερογιάννης σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά θετικών επιδόσεων για την AEGEAN, με αύξηση επιβατών, εσόδων και κερδοφορίας. Όπως ανέφερε, η επέκταση του δικτύου, η παραλαβή νέων αεροσκαφών και η ενίσχυση της δραστηριότητας κατά τους μήνες εκτός αιχμής συνέβαλαν καθοριστικά στα αποτελέσματα του Ομίλου, ενώ το προτεινόμενο μέρισμα θα είναι επίσης αυξημένο.

Αναφερόμενος στις προοπτικές του 2026, ο κ. Γερογιάννης υπογράμμισε ότι, παρά τη θετική δυναμική των πρώτων μηνών του έτους, το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο περιορισμός της πτητικής δραστηριότητας της εταιρείας στην περιοχή, που αντιστοιχεί περίπου στο 4% έως 5% της συνολικής δραστηριότητας, καθώς και η άμεση αύξηση του κόστους καυσίμων αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα τουλάχιστον στο πρώτο τρίμηνο.