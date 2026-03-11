Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,83 ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 17%.

Ισχυρή αύξηση κερδοφορίας και υψηλότερη ανταμοιβή των μετόχων κατέγραψε το 2025 ο όμιλος Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 53,1 εκατ. ευρώ και το προτεινόμενο μέρισμα να ενισχύεται κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που ανακοίνωσε ο όμιλος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 53,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,3% έναντι 46 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,83 ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 17% σε σύγκριση με τα 0,71 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός, καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν στα 599,6 εκατ. ευρώ από 600,1 εκατ. ευρώ το 2024. Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένης της Stella Pack Ουκρανίας από την οποία ο όμιλος αποεπένδυσε τον Φεβρουάριο του 2025, οι πωλήσεις εμφάνισαν μικρή αύξηση 0,4%. Τα επώνυμα προϊόντα σημείωσαν άνοδο 1,5%, ενώ τα βασικά προϊόντα του χαρτοφυλακίου (Top-15 HERO) ενισχύθηκαν κατά 3,4%, υπεραποδίδοντας έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία υποχώρησαν κατά 14,6%. Σημαντική ώθηση προήλθε από επιλεγμένες διεθνείς αγορές, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 60%.

Η κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά χάρη στη βελτίωση των περιθωρίων και τη συγκράτηση του κόστους. Τα EBITDA ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,1% σε σχέση με τα 81,6 εκατ. ευρώ του 2024, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 14,8% από 13,6% ένα χρόνο πριν. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%, με το αντίστοιχο περιθώριο να φτάνει το 11,2%.

Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 25 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, αυξημένου κατά 25% σε σχέση με τα 20 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Το μέρισμα ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 0,392464 ευρώ έναντι 0,299174 ευρώ που είχε διανεμηθεί το 2025 για τη χρήση 2024. Το payout ratio διαμορφώνεται στο 47,1% των καθαρών κερδών, από 43,5% ένα χρόνο πριν.

Ο όμιλος εμφανίζει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, καθώς στο τέλος του 2025 κατέγραψε καθαρή ταμειακή θέση 23,5 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρού δανεισμού 8,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 79,5 εκατ. ευρώ από 32,8 εκατ. ευρώ, ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους πραγματοποιήθηκε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 15,7 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο επενδύσεων, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 37,3 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου του ομίλου. Μεταξύ άλλων ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της μονάδας Stella Pack, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις για την επέκταση του εργοστασίου στα Οινόφυτα, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στις κατηγορίες ομορφιάς, περιποίησης δέρματος και αντηλιακής προστασίας. Παράλληλα, ενισχύεται η διεθνής παρουσία της μάρκας Carroten, με περαιτέρω διείσδυση και στην αγορά των ΗΠΑ.

Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα ανέλθουν στα 620 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,4%, ενώ τα EBITDA αναμένεται να φτάσουν τα 97 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 15,6%. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμώνται στα 63 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις σε περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Μπούρας, σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά ουσιαστικής προόδου και σταθερής υλοποίησης της στρατηγικής, με έμφαση στη βελτίωση του μείγματος πωλήσεων, την ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους και την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους. Όπως τόνισε, ο όμιλος εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή λειτουργική βάση και σαφή στρατηγικό οδικό χάρτη, παραμένοντας επικεντρωμένος στη βελτίωση της κερδοφορίας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.