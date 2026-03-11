Από το 2021 και μετά οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωπες με συνεχείς αυξήσεις κόστους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίσουν πλήρως αυτές τις επιβαρύνσεις στην αγορά

Τον έντονο προβληματισμό της για την επαναφορά του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους εκφράζει η Ελληνική Ένωση Καφέ, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο που επιβαρύνει περαιτέρω έναν κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια λειτουργεί υπό καθεστώς ισχυρών πιέσεων. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις καφέ έχουν ήδη απορροφήσει διαδοχικές ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και στο λειτουργικό κόστος, συμβάλλοντας στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών προς όφελος των καταναλωτών.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, Τάσος Γιάγκογλου, σημειώνει ότι από το 2021 και μετά οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωπες με συνεχείς αυξήσεις κόστους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίσουν πλήρως αυτές τις επιβαρύνσεις στην αγορά. Όπως επισημαίνει, οι επιχειρήσεις λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα με ολοένα και πιο συμπιεσμένα περιθώρια κέρδους, απορροφώντας τις ανατιμήσεις. Ιδιαίτερα το 2025, όταν οι διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές του καφέ έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 70 ετών, ο κλάδος συνέχισε να στηρίζει την προσπάθεια περιορισμού των πληθωριστικών πιέσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες στην αγορά, οι επιχειρήσεις αποδέχθηκαν να συμβάλουν στην πολιτική του υπουργείου Ανάπτυξης για συγκράτηση των τιμών, λειτουργώντας με ιδιαίτερα περιορισμένα περιθώρια κέρδους. Όπως τονίζει, αυτό έγινε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αγορά αλλά και στον καταναλωτή.

Ωστόσο, η επαναφορά του ίδιου μέτρου σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές του καφέ παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα δημιουργεί, σύμφωνα με τον κ. Γιάγκογλου, συνθήκες ασφυξίας για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Όπως επισημαίνει, ο τομέας του καφέ αδυνατεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να επωμιστεί ένα τόσο μεγάλο βάρος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές αντοχές και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Η Ελληνική Ένωση Καφέ υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του πλαφόν περιορίζει σημαντικά την ευελιξία των επιχειρήσεων να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία τους και να αυξήσει τον κίνδυνο διακοπής δραστηριότητας, ιδιαίτερα για μικρότερες και πιο ευάλωτες επιχειρήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου, παρότι έχει ανακοινωθεί ότι θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου. Η αβεβαιότητα αυτή, όπως επισημαίνεται, καθιστά ακόμη δυσκολότερο τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα παρατεταμένο καθεστώς έκτακτων περιορισμών.

Η Ένωση τονίζει ότι ο κλάδος του καφέ έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή του προς την οικονομία και την κοινωνία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή η στήριξη δεν μπορεί να θεωρείται ανεξάντλητη. Στο πλαίσιο αυτό καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση για την επαναφορά του μέτρου και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους του κλάδου.

Όπως επισημαίνεται, η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να βασίζεται μονομερώς στην επιβάρυνση της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας. Αντίθετα, απαιτούνται ρεαλιστικές και ισορροπημένες παρεμβάσεις που θα προστατεύουν τον καταναλωτή χωρίς να οδηγούν τις επιχειρήσεις σε αδιέξοδο.