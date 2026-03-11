Τα πρατήρια έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν έως 12 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή με την οποία αγόρασαν το καύσιμο, προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική τιμή στην αντλία.

Με συγκεκριμένα όρια στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα διάθεσης θα λειτουργήσει το πλαφόν στα καύσιμα που θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και απότομες αυξήσεις στις τιμές λιανικής.

Το μέτρο προβλέπει ότι οι εταιρείες εμπορίας που προμηθεύουν τα πρατήρια καυσίμων δεν μπορούν να επιβάλλουν περιθώριο μεγαλύτερο των 5 λεπτών ανά λίτρο πάνω από την τιμή προμήθειας από το διυλιστήριο. Στη συνέχεια, τα πρατήρια έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν έως 12 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή με την οποία αγόρασαν το καύσιμο, προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική τιμή στην αντλία.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που ένα καύσιμο φεύγει από το διυλιστήριο έως τη στιγμή που φτάνει στον καταναλωτή, το συνολικό περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να ξεπερνά τα 17 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ.

Για παράδειγμα, αν η τιμή διυλιστηρίου για ένα καύσιμο διαμορφώνεται περίπου στο 1,40 ευρώ το λίτρο προ ΦΠΑ, η εταιρεία εμπορίας μπορεί να το διαθέσει στα πρατήρια έως περίπου 1,45 ευρώ το λίτρο. Στη συνέχεια, το πρατήριο μπορεί να προσθέσει έως 12 λεπτά, διαμορφώνοντας την τιμή περίπου στα 1,57 ευρώ προ ΦΠΑ. Με την προσθήκη ΦΠΑ 24%, η τελική τιμή στην αντλία μπορεί να φτάσει περίπου τα 1,94 ευρώ το λίτρο.

Αντίστοιχα, για καύσιμο με τιμή διυλιστηρίου γύρω στο 1,38 ευρώ το λίτρο προ ΦΠΑ, η τιμή πώλησης προς το πρατήριο μπορεί να φτάσει περίπου τα 1,43 ευρώ το λίτρο. Με την προσθήκη του ανώτατου περιθωρίου των 12 λεπτών από το πρατήριο, η τιμή προ ΦΠΑ διαμορφώνεται περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο, που με ΦΠΑ αντιστοιχεί σε τελική τιμή κοντά στα 1,92 ευρώ το λίτρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με το συγκεκριμένο πλαίσιο, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ελέγχουν σε κάθε στάδιο της αγοράς αν τηρούνται τα επιτρεπόμενα περιθώρια κέρδους, περιορίζοντας την πιθανότητα αυξήσεων που δεν δικαιολογούνται από τις τιμές προμήθειας των καυσίμων. Παράλληλα, προβλέπονται αυξημένοι έλεγχοι και κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που θα διαπιστωθεί ότι υπερβαίνουν τα όρια που θέτει η ρύθμιση.