Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 64χρονου εργαζόμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος τραυματίστηκε ενώ εκτελούσε εργασίες σε θαλαμηγό σκάφος σημαίας Μάλτας, το οποίο βρισκόταν ανελκυσμένο στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρχές.