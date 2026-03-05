O 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 17χρονου μαθητή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από το 41ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι νεαροί κατηγορούνται για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ η ταυτοποίησή τους φαίνεται ότι βασίστηκε σε υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τη στιγμή της επίθεσης και της διαφυγής. Στο βίντεο του ΕΡΤnews, φαίνονται περισσότερα από 12 άτομα να τρέχουν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σχολείο. Ορισμένοι φορούν κουκούλες, ενώ άλλοι έχουν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους. Οι δύο συλληφθέντες φαίνεται να συμμετέχουν ανάμεσα στους δράστες που αποχωρούν από το σημείο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πριν από την επίθεση προηγήθηκε έντονη συμπλοκή μεταξύ νεαρών, στην οποία συμμετείχαν 5-6 άτομα συνολικά. Ο 17χρονος μαθητής τραυματίστηκε στον μηρό και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπιστούν τυχόν άλλα άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο και να διακριβωθούν τα αίτια της επίθεσης.

Το χρονικό της επίθεσης και του τραυματισμού του 17χρονου μαθητή

Καθηγητής του 41ου ΓΕΛ Αθηνών λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης εντόπισε αιμόφυρτο 17χρονο μαθητή υπήκοο Κούβας που ήταν τραυματισμένος στον δεξί μηρό μετά από μαχαιριά. Άμεσα ο καθηγητής ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 17χρονο μαθητη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τον μαθητή, δέχθηκε επίθεση από ομάδα 5-6 ατόμων, τα οποία αναζητούνται από τις Αρχές. Στο σημείο που εντοπίστηκε ο μαθητής έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών. Η διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να αξιολογούν όλες τις μαρτυρίες και τις εικόνες από κάμερες ασφαλείας.