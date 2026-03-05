«Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα» προειδοποιεί η Άγκυρα εν μέσω γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Την οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, η κινητικότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων τα τελευταία 24ωρα.

Με ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες δηλώσεις» που «αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου» και υπενθυμίζει τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκες Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

«Δεδομένου αυτού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός», συνεχίζει το υπουργείο.

«Οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωκε να εξοντώσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο».

Τι δήλωνε χθες ο Νίκος Δένδιας

Ερωτηθείς για το αν θα μπορούσαν να υπάρξουν τουρκικές αντιδράσεις μετά την απόφαση για αποστολή Patriot στην Κάρπαθο, ο υπουργός Άμυνας είχε απαντήσει αρνητικά - υποστηρίζοντας ότι «η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία, να υπερασπίσει το έδαφός της, να υπερασπίσει τους πολίτες της».

«Και στην Κύπρο ξεκαθάρισα, το είπα επανειλημμένως, ότι η παρουσία και των ελληνικών αεροπλάνων και των ελληνικών πλοίων είναι για να προστατευτεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν αναφέρθηκα μόνο στους Ελληνοκύπριους. Και νομίζω και το Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Βασίλης Πάλμας μίλησαν για το σύνολο. Άρα λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή προσφέρουμε μια συνολική υπηρεσία. Και θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Είμαστε και πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό και θεωρούμε ότι ήταν και υποχρέωσή μας.

Ο Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε την Τετάρτη πως δεν υπήρξε συνεννόηση με την τουρκική κυβέρνηση, ενώ εξέφρασε την εκτίμησε πως «δεν υπήρχε λόγος να υπάρξει».

«Τώρα, εάν συνομίλησε το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω ο κ. Γεραπετρίτης συνομίλησε χθες, δεν ξέρω όμως το περιεχόμενο της συνομιλίας».

Ερωτηθείς για το τι θα έκανε η Ελλάδα αν η Τουρκία έστελνε στατιωτικές ενισχύσεις για να προστατεύσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα ο υπουργός απάντησε χαρακτηριστικά:

«Από ποιον κύριε Σρόιτερ; Εάν δεν απατώμαι η Χεζμπόλα είναι αρκετά κοντά στην τουρκική ηγεσία. Κι αν δεν απατώμαι η Μουσουλμανική Αδελφότητα που είναι αδελφός οργανισμός της Χεζμπόλα, έχει μια πολύ ελεύθερη δραστηριότητα μέσα στην Τουρκία. Άρα, από ποιον να προστατεύσει η Τουρκία, αυτό που θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύσει;»

Ο υπουργός υποστήριξε, τέλος, πως η Τουρκία έχει τεράστιες δυνάμεις στο τουρκοκυπριακό κομμάτι «έτσι κι αλλιώς».

«Έχει νομίζω 40 χιλιάδες στρατιώτες ήδη. Ίσως όμως είναι μια καλή ευκαιρία να τους πάρει».

Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία δήλωση θεωρήθηκε προκλητική από τα τουρκικά μέσα, με την Haber ενδεικτικά να σημειώνει πως ο Έλληνας υπουργός, «μας στοχοποιεί στη μέση του πολέμου», με «αυθάδη λόγια που μοιάζουν με αεπειλή.»

Πώς σχολιάζει η Αθήνα την δήλωση εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με σημερινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, η ελληνίδα εκπρόσωπος Λάνα Ζωχιού απάντησε ως εξής:

«Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».