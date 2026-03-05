Eνισχύοντας τη συνεργασία και εμβαθύνοντας τη σύνδεση της με την πολιτιστική και εμπορική καρδιά της πόλης.

Η H&M Ελλάδας μεταφέρει τα Κεντρικά Γραφεία της στην Πλατεία Καπνικαρέας, σε έναν χώρο σχεδιασμένο για να ενισχύει τη συνεργασία, την ευελιξία και την παραγωγικότητα. Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την H&M στην Ελλάδα και αντανακλά τη συνεχή επένδυση της εταιρείας στους ανθρώπους της, στο δίκτυο καταστημάτων της και στη μακροπρόθεσμη παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Η νέα τοποθεσία φέρνει τα Κεντρικά Γραφεία της H&M στην Αθήνα πιο κοντά στην καρδιά της πόλης – στα καταστήματα, στους πελάτες και στην καθημερινότητα του brand. Στο ιστορικό σταυροδρόμι των οδών Ερμού και Καλαμιώτου, το κτίριο αντικατοπτρίζει την ίδια την εξέλιξη της Αθήνας. Ένα τοπόσημο διαμορφωμένο μέσα από περισσότερο από έναν αιώνα εμπορικής, πολιτιστικής και αστικής μεταμόρφωσης. Ο νέος χώρος ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της H&M για τη δημιουργία λειτουργικών και ανθρωποκεντρικών περιβαλλόντων, που εμπνέουν και ισορροπούν ανάμεσα στη συνεργασία και τη συγκέντρωση. Τα φυσικά υλικά και οι γήινες αποχρώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ζεστής και σύγχρονης ατμόσφαιρας.

Το έργο υλοποιήθηκε με προσέγγιση που δίνει έμφαση στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, διαφυλάσσοντας την πρόσοψη του κτιρίου, αποκαθιστώντας τις ιστορικές διακοσμητικές τοιχογραφίες στην οροφή και ενσωματώνοντάς τες στον εσωτερικό σχεδιασμό, ώστε η ιστορία του χώρου να παραμένει ορατή και ζωντανή στην καθημερινή εργασιακή εμπειρία.

Στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης, ο νέος χώρος φιλοξενεί και το νέο H&M Showroom, έναν προορισμό μόδας σχεδιασμένο να εμπνέει και να δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες. Το showroom λειτουργεί ως ένας ζωντανός κόμβος για ανθρώπους της μόδας, συνεργάτες και opinion leaders – ένα σημείο συνάντησης μόδας, πολιτισμού και δημιουργικότητας. Σχεδιασμένο με βάση τον τρόπο που σήμερα δημιουργείται και επικοινωνείται η μόδα, φιλοξενεί παρουσιάσεις συλλογών, styling sessions, παραγωγή περιεχομένου και επιλεγμένες εκδηλώσεις για το fashion community, όπου ενισχύονται οι σχέσεις και γεννιούνται νέες ιδέες.

Το κτίριο στεγάζει επίσης δύο ακόμη brands του H&M Group – με καταστήματα ARKET και COS κάτω από την ίδια στέγη – δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών και ένα δυναμικό fashion mix για το ελληνικό κοινό.

«Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για εμάς», δήλωσε ο Thomas Estrany, Sales Manager, Sales Market Greece. «Το νέο κτίριο φέρνει τις ομάδες μας πιο κοντά και μας προσφέρει έναν χώρο που αντανακλά πραγματικά τη δυναμική και τις φιλοδοξίες της αγοράς. Είναι ένα “σπίτι” σχεδιασμένο για δημιουργικότητα, συνεργασία και τις τολμηρές ιδέες που θα καθορίσουν τα επόμενά μας βήματα.»