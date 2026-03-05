Ο βασικός φόβος στις Βρυξέλλες είναι σαφής: Εάν η σύγκρουση συνεχίσει να επεκτείνεται γεωγραφικά, το ευρωπαϊκό έδαφος μπορεί να εμπλακεί όλο και περισσότερο στον πόλεμο.

Η Ευρώπη ελπίζει ότι η διευρυνόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν θα παραμείνει περιορισμένη στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, αυτή η ελπίδα αρχίζει να διαψεύδεται, αναφέρει ο Phar Kim Beng, καθηγητής Ασιατικών Σπουδών και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών και Σπουδών ASEAN του Διεθνούς Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Μαλαισίας.

Το νησί της Κύπρου - πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - έχει ήδη δεχτεί επίθεση από drone συνδεόμενο με το Ιράν, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες ότι η σύγκρουση μπορεί να αρχίσει να επεκτείνεται στην Ευρώπη.

Στις πρώτες ώρες της 1ης Μαρτίου, ένα drone τύπου Shahed, που θεωρείται ότι συνδέεται έμμεσα ή άμεσα με το Ιράν, έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Η επίθεση προκάλεσε περιορισμένες ζημιές, αλλά ανάγκασε σε εκκενώσεις και προκάλεσε άμεση περιφερειακή αντίδραση ασφαλείας. Παρόλο που η βάση ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επίθεση έλαβε χώρα σε κυπριακό έδαφος.

Η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το περιστατικό αυτό αντιπροσωπεύει μία από τις πρώτες στιγμές κατά τις οποίες ο διευρυνόμενος πόλεμος κατά του Ιράν άγγιξε ευρωπαϊκό έδαφος. Η στρατηγική σημασία αυτής της εξέλιξης δεν πρέπει να υποτιμηθεί.

Για δεκαετίες, η Κύπρος έχει χρησιμεύσει ως κόμβος επιχειρησιακής υποστήριξης και συλλογής πληροφοριών για δυτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η βάση της RAF στο Ακρωτήρι έχει μακροχρόνια υποστηρίξει αποστολές επιτήρησης, ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις συμμαχικών αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή. Βρίσκεται μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη Λεβαντίνη.

Μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις βρετανικές εγκαταστάσεις στην ανατολική Μεσόγειο για αμυντικές επιχειρήσεις συνδεόμενες με τον πόλεμο κατά του Ιράν, η βάση αναπόφευκτα έγινε πιθανός στόχος.

Η Τεχεράνη φαίνεται να αντέδρασε γρήγορα, εξαπολύοντας επίθεση με drone στο Ακρωτήρι. Πρόκειται για την πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες, που η Κύπρος δέχτηκε άμεση εχθρική στρατιωτική ενέργεια συνδεόμενη με ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Αργότερα την ίδια μέρα, βρετανικές δυνάμεις αναχαίτισαν επιπλέον drones που πλησίαζαν το νησί, δείχνοντας πόσο γρήγορα θα μπορούσε να κλιμακωθεί η κατάσταση.

Η αντίδραση της Ευρώπης και ο φόβος της

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναγνώρισαν αμέσως τον κίνδυνο.

Η Γαλλία, η Ελλάδα και άλλα ευρωπαϊκά κράτη ενίσχυσαν την Κύπρο με επιπλέον συστήματα αεράμυνας και ναυτικές αποστολές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί αμοιβαίας άμυνας σε περίπτωση που οι επιθέσεις κατά της Κύπρου συνεχιστούν.

Ο βασικός φόβος στις Βρυξέλλες είναι σαφής: Εάν η σύγκρουση συνεχίσει να επεκτείνεται γεωγραφικά, το ευρωπαϊκό έδαφος μπορεί να εμπλακεί όλο και περισσότερο στον πόλεμο.

Η Κύπρος κατέχει μοναδικά ευαίσθητη θέση. Γεωγραφικά βρίσκεται πιο κοντά στη Συρία, τον Λίβανο και το Ισραήλ παρά στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Στρατηγικά βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Μέσης Ανατολής και Μεσογείου.

Λόγω αυτής της εγγύτητας, οποιοσδήποτε περιφερειακός πόλεμος στη Λεβαντίνη τοποθετεί την Κύπρο εντός εμβέλειας πυραύλων και drones.

Δεν κινδυνεύει μόνο η Κύπρος - Η «κόκκινη γραμμή» του ΝΑΤΟ

Ωστόσο, η Κύπρος μπορεί να μην είναι το μόνο ευρωπαϊκό έδαφος που διατρέχει κίνδυνο.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται πιο βόρεια.

Πύραυλοι του Ιράν έχουν ήδη πλησιάσει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας, αναγκάζοντας τα συστήματα αμυντικής αντίδρασης του ΝΑΤΟ να αναχαιτίσουν τουλάχιστον ένα βλήμα κοντά στα σύνορα της Τουρκίας.

Η Τουρκία δεν είναι απλώς περιφερειακή δύναμη. Είναι πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ.

Εδώ είναι που η σύγκρουση θα μπορούσε να γίνει πραγματικά παγκόσμια.

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, μια επίθεση σε ένα κράτος μέλος θεωρείται επίθεση σε όλα τα μέλη της συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ σήμερα αποτελείται από 32 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της πλειονότητας της Ευρώπης.

Εάν το Ιράν χτυπούσε απευθείας τουρκικό έδαφος, οι νομικές και πολιτικές συνέπειες θα ήταν βαθιές.

Μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε αμέσως να νομιμοποιήσει μια συλλογική αντίδραση του ΝΑΤΟ κατά της Τεχεράνης.

Με άλλα λόγια, αυτό που προς το παρόν παραμένει πόλεμος μεταξύ Ιράν και της συμμαχίας ΗΠΑ-Ισραήλ από τη μια στιγμή στην άλλη θα μπορούσε να μετατραπεί σε αντιπαράθεση μεταξύ του Ιράν και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιλαμβάνονται πολύ καθαρά αυτόν τον κίνδυνο.

Γι’ αυτό ακριβώς πολλές χώρες της ΕΕ προσπαθούν να αποφύγουν να εμπλακούν βαθύτερα στη σύγκρουση. Υποστηρίζουν τη διπλωματική πίεση κατά του Ιράν και παρέχουν αμυντική βοήθεια στους εταίρους της περιοχής, ωστόσο είναι προσεκτικοί να μην υπερβούν όρια που μπορεί να μετατρέψουν τον πόλεμο σε παγκόσμια αντιπαράθεση.

Οι συνέπειες αν συνεχιστεί η κλιμάκωση

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για τις συνέπειες εάν η κλιμάκωση συνεχιστεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη προετοιμάζεται για πολλαπλά σοκ. Ένα από αυτά είναι η μετανάστευση. Οποιοσδήποτε παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν ή στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργήσει νέες ροές προσφύγων προς την Ευρώπη, πιθανώς αναβιώνοντας την προσφυγική κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο στη Συρία.

Άλλο ζήτημα είναι η ενεργειακή ασφάλεια.

Η Ευρώπη παραμένει έντονα εξαρτημένη από ροές ενέργειας που διέρχονται μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

Εάν τα ιρανικά αντίποινα διαταράξουν τις θαλάσσιες οδούς ή τις ενεργειακές υποδομές, οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας μπορεί να εκτοξευθούν δραματικά.

Τέλος, υπάρχει το ζήτημα των Ευρωπαίων πολιτών στην περιοχή. Εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι ζουν ή εργάζονται σε χώρες του Κόλπου. Εάν ο πόλεμος επεκταθεί περαιτέρω, οι κυβερνήσεις της ΕΕ μπορεί να αναγκαστούν να πραγματοποιήσουν μαζικές εκκενώσεις υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Ωστόσο, η πιο επείγουσα πρόκληση παραμένει η στρατηγική αυτοσυγκράτηση.

Το Ιράν πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τις επιπτώσεις μιας επίθεσης σε ευρωπαϊκούς ή συνδεδεμένους με το ΝΑΤΟ στόχους. Ενέργειες που φαίνονται τακτικά χρήσιμες βραχυπρόθεσμα μπορεί τελικά να νομιμοποιήσουν μια ευρύτερη συμμαχία κατά της Τεχεράνης.

Ομοίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πρέπει να αξιολογήσουν αν η περαιτέρω κλιμάκωση υπηρετεί τους μακροπρόθεσμους στόχους τους ή κινδυνεύει να εμπλέξει πρόσθετες δυνάμεις στη σύγκρουση.

Η ιστορία είναι γεμάτη από πολέμους που επεκτάθηκαν πέρα από τις προθέσεις αυτών που τους ξεκίνησαν.

Η επίθεση με drone στην Κύπρο αποτελεί προειδοποίηση ότι η σύγκρουση μπορεί ήδη να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Εάν γίνουν περαιτέρω επιθέσεις - ειδικά σε έδαφος του ΝΑΤΟ όπως η Τουρκία - ο πόλεμος θα μπορούσε να περάσει σε εντελώς διαφορετικό στάδιο. Και μόλις ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, η επιστροφή στην ειρήνη θα γίνει πολύ πιο δύσκολη.

Πηγή: malaymail.com