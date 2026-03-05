Η μη λειτουργία του Ολοήμερου αποτελεί εμπόδιο για τους εργαζόμενους γονείς που ζητάνε από το Υπουργείο να βρεθεί άμεσα λύση για την στελέχωση του Νηπιαγωγείου.

Δεν έχουν τέλος τα παράπονα και οι καταγγελίες για τα κενά στα σχολεία που παρατηρούνται τη φετινή σχολική χρονιά δημιουργώντας προβλήματα τόσο στη λειτουργία του Ολοήμερου προγραμμάτων όσο και των μαθημάτων.

Σύμφωνα με καταγγελία γονέα στο Dnews πρόβλημα παρατηρείται στο 7ο Νηπιαγωγείο Καισαριανής καθώς καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό με αποτέλεσμα την μη εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ειδικότερα το ολοήμερο πρόγραμμα για δύο ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα ενώ το πρόβλημα επιδεινώθηκε την τρέχουσα εβδομάδα καθώς το ολοήμερο από την Δευτέρα δεν έχει λειτουργήσει.

Όπως μας τόνισε ο γονέας, η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες, καθώς πολλοί αναγκάζονται να πάρουν άδεια από την εργασία τους για να παραλάβουν τα παιδιά τους στις 13:00, χωρίς να υπάρχει καμία προειδοποίηση. «Πρέπει, χωρίς προειδοποίηση, να ζητήσω πέντε ημέρες άδεια από τη δουλειά μου για να παραλαμβάνω το παιδί μου στη μία το μεσημέρι. Ποιος συνεργάτης ή πελάτης θα περιμένει πέντε ημέρες για να εξυπηρετηθεί;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα τους μεταφέρθηκαν από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, έχουν γίνει επανειλημμένα αιτήματα για την κάλυψη των κενών με εκπαιδευτικούς, ωστόσο όπως υποστηρίζεται το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προχωρήσει σε αποστολή προσωπικού. «Δηλώνουμε τα κενά και ζητάμε εκπαιδευτικούς, αλλά φέτος δεν μας έχουν στείλει τίποτα», φέρεται να ειπώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν γονείς με τη Διεύθυνση.

Οι γονείς επισημαίνουν επίσης ότι τα προβλήματα στο σχολείο δεν περιορίζονται μόνο στο ολοήμερο πρόγραμμα. Όπως καταγγέλλουν στο Dnews «Τα παιδιά μας είναι σε κοντέινερ, εδώ και πάνω από μια δεκαετία, κοντέινερ που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν υλικά και αναλώσιμα από τους γονείς. Τα παιδιά απαγορεύεται να τρέξουν γιατί οι αυλές είναι μικρές. Όταν βρέχει δεν μπορούν να πάνε στην τουαλέτα γιατί ούτε καν αυτή τη μικρή αυλή δεν μπορούν να διασχίσουν, για να πάνε από το κοντέινερ-τάξη στο κοντέινερ-τουαλέτα· και πόσα άλλα... Τουλάχιστον να φέρει το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικούς. Τουλάχιστον να μη χάνουν μαθήματα τα παιδιά μας (ήδη η μία νηπιαγωγός δήλωσε ότι θέλει να προχωρήσει στα εκπαιδευτικά προγράμματα των παιδιών και δεν μπορεί λόγω της μη λειτουργίας του ολοήμερου) και να μπορούμε κι εμείς να εργαζόμαστε για να παρέχουμε τα απαραίτητα στις οικογένειές μας.»