Στο τραπέζι φαίνεται πως έχει πέσει ένας 3ος κύκλος fuel pass εφόσον η τιμή των καυσίμων συνεχίσουν να ανεβαίνουν.

Σε ένα νέο κύκλο fuel pass προσανατολίζεται η κυβέρνηση προκειμένου να ανακοπεί η αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Ως δεδομένες μάλιστα, θεωρεί την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου και κατ' επέκταση και στα υπόλοιπα καύσιμα ο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας χτες στη Βουλή, τόνισε πως «εξετάζουμε προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες από την κρίση. Αυξήσεις στα καύσιμα ειναι δεδομένες αλλά αν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μετρα για έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων».

Υπό αυτό πρίσμα, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο καθώς κατά τους πρώτους δύο κύκλους της επιδότησης, η διαδικασία ήταν εύκολη και δεν υπήρξε τότε κάποιο πρόβλημα στην χορήγησή της. Το ύψος του επιδόματος δεν έχει καθοριστεί αφού το σχέδιο είναι στα χαρτιά ακόμα, ωστόσο, εφόσον προκριθεί το εν λόγω σενάριο το ύψος του επιδόματος αναμένεται να κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ, όσο δηλαδή προβλεπόταν και κατά τους 2 κύκλους του βοηθήματος. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες ενώ οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και οι άνοδος των τιμών των καυσίμων ενδεχομένως να επιταχύνουν τις όποιες εξελίξεις.

Ο πρώτος κύκλος του Fuel Pass αφορούσε την περίοδο Απριλίου έως Ιουνίου 2022. Η ενίσχυση ανερχόταν περίπου στα 45 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα 55 ευρώ για όσους κατοικούσαν σε νησιά. Για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών το ποσό ήταν χαμηλότερο, περίπου 35 ευρώ. Σε όσους επέλεγαν την καταβολή μέσω ψηφιακής κάρτας προβλεπόταν μικρό επιπλέον μπόνους, αυξάνοντας ελαφρώς το τελικό ποσό.

Ο δεύτερος κύκλος, γνωστός ως Fuel Pass 2, εφαρμόστηκε για το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2022. Σε αυτή τη φάση τα ποσά αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της περαιτέρω ανόδου των τιμών των καυσίμων. Η ενίσχυση έφτανε περίπου τα 80 ευρώ για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα 100 ευρώ για αυτοκίνητα σε νησιωτικές περιοχές, ενώ για μοτοσυκλέτες το ποσό ήταν περίπου 60 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση δινόταν επιπλέον ενίσχυση εάν η πληρωμή γινόταν μέσω ψηφιακής κάρτας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για επαναφορά του μέτρου, η εμπειρία των δύο κύκλων πληρωμής του 2022 δείχνει ότι το κράτος διαθέτει ήδη έναν μηχανισμό άμεσης παρέμβασης σε περιόδους έντονων ενεργειακών ανατιμήσεων. Έτσι, σε περίπτωση νέας ενεργειακής πίεσης λόγω διεθνών εξελίξεων, η πιθανότητα επανεξέτασης παρόμοιων μέτρων παραμένει ανοιχτή.