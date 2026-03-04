Όλο και πιο κοντά φαίνεται πως βρίσκεται η κυβέρνηση σε μία λύση τύπου fuel pass, σύμφωνα με όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Όλο και πιο κοντά βρίσκεται η κυβέρνηση στη λήψη απόφασης για παροχή fuel pass προκειμένου να ανακοπεί το ξέφρενο ράλι στις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή προεξόφλησε άνοδο στα καύσιμα και παράλληλα δήλωσε έτοιμος να λάβει προληπτικά μέτρα.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως «εξετάζουμε προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες από την κρίση. Αυξήσεις στα καύσιμα ειναι δεδομένες αλλά αν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μετρα για έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων».

Στην ουσία «φωτογράφησε» το fuel pass προκειμένου να μην φανούν οι αυξήσεις στα καύσιμα στην τσέπη των καταναλωτών.

Συνεπώς, η κυβέρνηση απέναντι στον κίνδυνο ενός νέου σπιράλ ανατιμήσεων, προετοιμάζει παρεμβάσεις στήριξης με τη μορφή νέου Fuel Pass και επιταγών ακρίβειας, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιπτώσεις από την άνοδο των καυσίμων, των μεταφορικών και του κόστους παραγωγής στα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα μέτρα βρίσκονται υπό επεξεργασία και θα ενεργοποιηθούν εφόσον οι διεθνείς πιέσεις στις τιμές της ενέργειας διατηρηθούν, με στόχο να ανακουφιστούν κυρίως τα πιο ευάλωτα στρώματα αλλά και η μεσαία τάξη.