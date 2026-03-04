Ποιες ειδικότητες ζητούνται.

Σε λειτουργία βρίσκεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Υγείας για την εγγραφή υποψηφίων στους καταλόγους λοιπού επικουρικού προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων.

Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις πλην ιατρών και στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες και δομές υγείας.

Η επαναλειτουργία της πλατφόρμας εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων με επικουρικό προσωπικό, ώστε να καλυφθούν αυξημένες και κρίσιμες ανάγκες τόσο σε υγειονομικές όσο και σε τεχνικές ειδικότητες.

Ποιους νοσοκομεία αφορά

Τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο

Το Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Τα Νοσοκομεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Το ΕΚΑΒ Αττικής (Τομέας Αθήνας)

Το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης (Τομέας Θεσσαλονίκης)

Οι ειδικότητες

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕ Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας

ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΠΕ Νοσηλευτικής

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

ΤΕ Νοσηλευτικής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ (έως και τα Γ’ επικουρικά προσόντα)

ΔΕ Οδηγών

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του λοιπού επικουρικού προσωπικού που αναρτήθηκαν στις 04/07/2024, στις 02/09/2024, στις 08/11/2024, στις 19-20/03/2025 και στις 19/06/2025 στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα ενεργοποίηση της εφαρμογής.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα ενεργοποίηση έχουν: α) όσοι προσλήφθηκαν από τους συγκεκριμένους καταλόγους (04/07/2024, 02/09/2024, 08/11/2024, 19-20/03/2025 & 19/06/2025) και παραιτήθηκαν εντός 30 ημερών, β) όσοι μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τους διαγράφηκαν από τους καταλόγους (04/07/2024, 02/09/2024, 08/11/2024, 19-20/03/2025 & 19/06/2025), καθώς επίσης και γ) όσοι δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες ενεργοποιήσεις της εφαρμογής (19/06/2024–02/07/2024, 19/07/2024-19/08/2024, 02/10/2024-23/10/2024, 10/02/2025-07/03/2025 και 02/06/2025-10/06/2025).

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026 στις 14:00.