Σταματήστε να μαντεύετε και αρχίστε να αποκωδικοποιείτε! Αναλύουμε σήμερα πέντε κλασικά παραδείγματα επαγωγικού συλλογισμού, αποκαλύπτοντας τη λογική πίσω από τα σχήματα. Μάθετε πώς να εντοπίζετε αμέσως τους κανόνες περιστροφής και μεταβολής, εξασφαλίζοντας πολύτιμα δευτερόλεπτα και την επιτυχία στον επικείμενο διαγωνισμό EPSO.

Το τεστ επαγωγικού συλλογισμού αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια των διαγωνισμών επιλογής του EPSO. Σκοπός του δεν είναι να ελέγξει τις γνώσεις σας, αλλά την ικανότητά σας να αναγνωρίζετε λογικούς κανόνες και μοτίβα μέσα από μια σειρά εικόνων και γεωμετρικών σχημάτων. Συνήθως καλείστε να βρείτε ποιο είναι το επόμενο σχήμα σε μια ακολουθία ή σειρά πέντε εικόνων, επιλέγοντας ανάμεσα σε πέντε πιθανές απαντήσεις.

Το πρώτο βήμα για κάθε υποψήφιο είναι η αναγνώριση των «δομικών στοιχείων» κάθε ερώτησης επαγωγικού συλλογισμού. Αυτά μπορεί να είναι το σχήμα (π.χ. τρίγωνα, κύκλοι), το χρώμα (μαύρο, λευκό, γκρι), το μέγεθος ή ο αριθμός των αντικειμένων. Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία ακολουθεί έναν δικό του κανόνα, ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τους άλλους. Συχνά θα συναντήσετε κανόνες περιστροφής (π.χ. 90 μοίρες δεξιόστροφα), μετατόπισης θέσης ή αλλαγής της σκίασης ανάλογα με τη θέση του σχήματος.

Ο τρόπος σκέψης του επιτυχημένου υποψηφίου βασίζεται στην απομόνωση των μεταβλητών. Αντί να προσπαθείτε να δείτε ολόκληρη την εικόνα ταυτόχρονα, επικεντρωθείτε σε ένα μόνο χαρακτηριστικό (π.χ. μόνο στα μαύρα τετράγωνα) και δείτε πώς εξελίσσονται από εικόνα σε εικόνα. Μόλις βρείτε τον κανόνα για ένα στοιχείο, χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της απάλειψης για να διαγράψετε τις λανθασμένες απαντήσεις. Αυτό μειώνει δραστικά τον χρόνο σκέψης και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας, ειδικά κάτω από την ασφυκτική πίεση του χρόνου (περίπου 1 λεπτό ανά ερώτηση).

Τέλος, η διαχείριση της πολυπλοκότητας απαιτεί συστηματικότητα. Οι ερωτήσεις είναι σχεδιασμένες να προκαλούν υπερφόρτωση πληροφοριών. Αν ένας κανόνας φαίνεται πολύ περίπλοκος, ίσως η λύση να κρύβεται σε κάτι πιο απλό, όπως ο συνολικός αριθμός των πλευρών των σχημάτων ή συμμετρία. Ο υποψήφιος πρέπει να εκπαιδεύσει το μάτι του να αναγνωρίζει «αρνητικά» μοτίβα δηλαδή τι είναι αυτό που δεν αλλάζει ή τι παραμένει σταθερό, καθώς η συνέπεια είναι το κλειδί για να βρεθεί ο επόμενος κρίκος της αλυσίδας.

Ερώτηση 1η

Από τις διαθέσιμες επιλογές (α, β, γ, δ, ε), επιλέξτε ποια εικόνα ακολουθεί τη σειρά:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Παρατηρούμε ότι σε κάθε εικόνα υπάρχουν μέσα δύο βέλη. Επομένως, έχουμε δύο κανόνες για να βρούμε τη σωστή και μόνη απάντηση:

1ος κανόνας: το βέλος που βρίσκεται αριστερά και πάνω, κινείται κατά ένα βήμα σε κάθε εικόνα και δεξιόστροφα (σύμφωνα με τους δείκτες ενός ρολογιού).

2ος κανόνας: το βέλος που βρίσκεται δεξιά και πάνω, κινείται κατά ένα βήμα σε κάθε εικόνα και αριστερόστροφα (αντίθετα δηλαδή από τους δείκτες του ρολογιού).

Σωστή απάντηση σύμφωνα με τους δύο κανόνες είναι η εικόνα ε.

Ερώτηση 2η

Από τις διαθέσιμες επιλογές (α, β, γ, δ, ε), επιλέξτε ποια εικόνα ακολουθεί τη σειρά:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Παρατηρούμε ότι στην πρώτη εικόνα παρουσιάζεται ένα ζευγάρι μαύρα μάτια ενώ στη δεύτερη εικόνα δύο ζευγάρια λευκά μάτια και ένα βέλος. Από τα σχήματα αυτά έχουμε δύο κανόνες:

1ος κανόνας: το μαύρο ζευγάρι μάτια, γίνεται δύο λευκά στην δεύτερη εικόνα, μετά ένα ζευγάρι μαύρα μάτια μετά κ.ο.κ.

2ος κανόνας: ένα βέλος παρουσιάζεται σε κάθε δεύτερη εικόνα που μας δείχνει πού θα εμφανιστούν το ένα ζευγάρι μαύρα μάτια.

Σωστή απάντηση σύμφωνα με τους δύο κανόνες είναι η εικόνα γ.

Ερώτηση 3η

Από τις διαθέσιμες επιλογές (α, β, γ, δ, ε), επιλέξτε ποια εικόνα ακολουθεί τη σειρά:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Εδώ υπάρχουν τρεις κανόνες και έχουν ως εξής:

1ος κανόνας: στην πρώτη εικόνα έχουμε ένα μαύρο κύκλο τον οποίο τον πολλαπλασιάσαμε με τον εαυτό του, στη δεύτερη εικόνα έχουμε δύο μαύρους κύκλους που τους πολλαπλασιάσαμε με τον εαυτό τους και μας κάνουν τέσσερις, το ίδιο συμβαίνει και στην τρίτη εικόνα που έχουμε 9 μαύρους κύκλους δηλαδή 3Χ3, στην τέταρτη εικόνα έχουμε 4Χ4 και τέλος στην πέμπτη εικόνα έχουμε 5Χ5, οπότε η εικόνα που ψάχνουμε θα πρέπει να έχει 6Χ6 κύκλους.

2ος κανόνας: σε κάθε εικόνα παρατηρούμε ότι ο κύκλος μετακινείται κατά ένα βήμα δεξιά, με αποτέλεσμα η εικόνα που ψάχνουμε να ξεκινά από τον πρώτο κύκλο δεξιά πάνω.

3ος κανόνας: όταν οι μαύροι κύκλοι πέφτουν πάνω στους μαύρους κύκλους τότε γίνονται λευκοί, το αποτέλεσμα είναι η εικόνα που ψάχνουμε αφού περιέχει 6Χ6 να έχουν ασπρίσει όλοι οι κύκλοι.

Σωστή απάντηση σύμφωνα με τους παραπάνω τρεις κανόνες είναι η εικόνα β.

Ερώτηση 4η

Από τις διαθέσιμες επιλογές (α, β, γ, δ, ε), επιλέξτε ποια εικόνα ακολουθεί τη σειρά:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Εδώ παρατηρούμε δύο εύκολους κανόνες:

1ος κανόνας: έχουμε εναλλαγή χρώματος από μαύρο σε λευκό του εκάστοτε ήλιου σε κάθε εικόνα.

2ος κανόνας: στην τρίτη εικόνα οι δύο ήλιοι των εικόνων 1 και 2 εμφανίζονται μαζί, οπότε στην εικόνα που ψάχνουμε θα πρέπει να έχουμε πάλι τους δύο ήλιους που εμφανίζονται στις εικόνες 4 και 5 μαζί δηλαδή τον μαύρο ήλιο κάτω και δεξιά και τον λευκό ήλιο πάνω και δεξιά.

Συνεπώς, η σωστή απάντηση βρίσκεται στην εικόνα δ.

Ερώτηση 5η

Από τις διαθέσιμες επιλογές (α, β, γ, δ, ε), επιλέξτε ποια εικόνα ακολουθεί τη σειρά:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Εδώ κυριαρχεί ένας γενικός κανόνας ως εξής: στην πρώτη εικόνα παρατηρούμε ένα πολύγωνο το οποίο έχει πέντε πλευρές οπότε στη δεύτερη εικόνα έχουμε πέντε λευκούς κύκλους, το ίδιο συμβαίνει και με το μαύρο σταυρό όπου μετράμε δώδεκα πλευρές οπότε στην τέταρτη εικόνα έχουμε δώδεκα λευκούς κύκλους, στην πέμπτη εικόνα έχουμε ένα οκτάγωνο.

Οπότε, σωστή απάντηση είναι η εικόνα α.