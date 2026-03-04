Το χθεσινό 24ωρο στην Κύπρο κύλισε ήρεμα, ωστόσο αυτό που κρατά η Λευκωσία είναι η έμπρακτη ευρωπαϊκή στήριξη τόσο σε επίπεδο θεσμών, αλλά κυρίως από Ευρωπαίους εταίρους οι οποίοι κινήθηκαν αποφασιστικά στέλνοντας οπλικά συστήματα.

Σε απόλυτη επιφυλακή παραμένου οι κυπριακές Αρχές, καθώς οι εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι καταιγιστικές.

Η Λευκωσία έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία σχολείων, εμπορικών κέντρων και ξενοδοχείων, ενώ μετά την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας, άλλες τρεις ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή στρατιωτικών μέσων που θα βοηθήσουν την ενίσχυση της ασφάλειας του νησιού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, τα οπλικά συστήματα που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και όσα θα έρθουν τα επόμενα 24ωρα θα βρίσκονται εντός και πέριξ του νησιού για όσο χρόνο κριθεί αναγκαίο αναλόγως και των εξελίξεων στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αυτά είναι τα οπλικά συστήματα που στέλνει κάθε χώρα

Ελλάδα: Η Αθήνα κιντηοποιήθκε από τη πρώτη στιγμή, με αποτέλεσμα αργά το απόγευμα της Δευτέρας να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο Πάφου δύο ζεύγη μαχητικών F-16. Πλέον στο νησί βρίσκονται και δύο φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, «Κίμων» και «Ψαρά», ενώ την Κύπρο επισκέφθηκε χθες και ο Νίκος Δένδιας.

Γαλλία: Άμεση ήταν και η ανταπόκριση της Γαλλίας στην ενίσχυση της κυπριακής αεράμυνας μετά τις προκλητικές ενέργειες από πλευράς του ιρανικού καθεστώτος. Ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι θα παρασχεθούν πρόσθετα μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα πλεύσει προς την Κύπρο η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ. Στην ευρύτερη περιοχή θα βρεθεί το επόμενο διάστημα και το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ.

Βρετανία: Σε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον κύπριο πρόεδρο, ο Κιρ Στάρμερ τον ενημέρωσε για την πρόθεση της χώρας του να στείλει στην περιοχή ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), ενώ το HMS Dragon πρόκειται να αναπτυχθεί στα ανοικτά της Κύπρου.

Γερμανία: Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου και της Γερμανίας επικοινώνησαν την Τρίτη και συζήτησαν για το πως το Βερολίνο μπορεί να βοηθήσει τη Λευκωσία. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα, έπειτα από νέα τηλεφωνική επικοινωνία, ωστόσο ο Φιλελεύθερος εκτιμά ότι θα σταλεί πλοίο του γερμανικού πολεμικού ναυτικού.

Ιταλία: Επί του παρόντος η Ρώμη κινείται υποστηρικτικά σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά υπάρχει και από ιταλικής πλευράς πρόθεση για αποστολή στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο.