Το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Η χορήγηση νέας «επιταγής ακρίβειας» σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες εξετάζεται ως έσχατο μέτρο στήριξης, στην περίπτωση που ο πληθωρισμός επιταχυνθεί εκ νέου και καταγραφεί νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και τρόφιμα λόγω τις κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και των πρώτων υλών, καθώς ενδεχόμενες αναταράξεις θα μπορούσαν να μετακυλιστούν άμεσα στις τιμές καταναλωτή, επιβαρύνοντας κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για ενεργοποίηση πρόσθετων μέτρων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και από τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Όπως επισημαίνουν, βασικός στόχος παραμένει η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, η προστασία της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας και η αποφυγή μέτρων που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη συνολική ισορροπία του προϋπολογισμού.

Προς το παρόν, το μήνυμα που εκπέμπεται από το οικονομικό επιτελείο είναι καθησυχαστικό. Αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι «δεν συντρέχει λόγος πανικού», σημειώνοντας πως η οικονομία δεν βρίσκεται ακόμη κοντά σε ένα τέτοιο δυσμενές σενάριο που να καθιστά αναγκαία την άμεση λήψη νέων παρεμβάσεων. Η πορεία του πληθωρισμού και των τιμών παραμένει υπό παρακολούθηση, με τα έως τώρα δεδομένα να μην δικαιολογούν βεβιασμένες κινήσεις.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα εναλλακτικά σενάρια βρίσκονται ήδη στο τραπέζι και οι μηχανισμοί παρέμβασης έχουν σχεδιαστεί, ώστε να μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα αν οι διεθνείς εξελίξεις επιδεινωθούν. Ειδικότερα, αν η πολεμική σύρραξη στο Ιράν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και προκαλέσει νέα ενεργειακή αναταραχή, δεν αποκλείεται να δούμε πιέσεις αντίστοιχες με εκείνες που πυροδότησε το 2022 ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι τότε η κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε σειρά μέτρων στήριξης, όπως το Fuel Pass, το Market Pass και οι πρόσθετες επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να υπερβαίνει τα 850 εκατ. ευρώ. Το ενδεχόμενο επανάληψης αντίστοιχων παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί από το εύρος των επιπτώσεων στην οικονομία και από την ανάγκη προστασίας της κοινωνικής συνοχής, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλουν.