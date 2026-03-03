Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος του Ντουμπάι και του Κατάρ, οι Έλληνες είναι αδύνατον να επιστρέψουν στην χώρα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει σχέδιο εκκένωσης για τους Έλληνες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις χώρες του Κόλπου - αλλά αυτό δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ όσο παραμένει κλειστός ο ενάεριος χώρος στην περιοχή.

Ο Γιάννης Λοβέρδος διευκρίνισε ότι γίνονται κάποιες πτήσεις από το Ομάν, αλλά όχι από το Κατάρ ή το Ντουμπάι.

Στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και ειδικά στο Αμπού Ντάμπι, βρίσκονται 1.500 Έλληνες.

«Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ενώ σαν πρώτο μέλημα είναι η προστασία των πολιτών μας» είπε, καλώντας τους πολίτες «να σεβαστούν τις οδηγίες των χωρών που βρίσκονται».

