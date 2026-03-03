Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και στην Ελλάδα, τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στην κρουαζιέρα.

Έντονη αναστάτωση προκαλεί στη ναυτιλιακή αγορά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τους αναλυτές να προειδοποιούν για εκτίναξη των ναύλων στα δεξαμενόπλοια ακόμη και έως τα 400.000 δολάρια την ημέρα, σε περίπτωση παράτασης της σύγκρουσης.

Ιδιαίτερα στα υπερδεξαμενόπλοια τύπου VLCC, τα οποία έχουν δυνατότητα μεταφοράς έως και 2 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου, η αντίδραση της ναυλαγοράς χαρακτηρίζεται ήδη εκρηκτική.

Τα παράγωγα ναύλων (Forward Freight Agreements – FFAs) στη διαδρομή Μέση Ανατολή – Κίνα φέρονται να διαπραγματεύονται σε επίπεδα WS 400, που αντιστοιχούν σε ημερήσια έσοδα άνω των 400.000 δολαρίων για σύγχρονα πλοία, ενώ στην αγορά κυκλοφορούν και φήμες για προσφορές σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Εφόσον οι τιμές αυτές επιβεβαιωθούν και σε φυσικές ναυλώσεις, θα πρόκειται για ιστορικά υψηλά. Ήδη, οι μέσοι ναύλοι των VLCC κινούνται πάνω από τα 200.000 δολάρια ημερησίως, με αντίστοιχη ανοδική πορεία και στα μικρότερα μεγέθη δεξαμενόπλοιων, όπως τα suezmax και aframax.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των συνθηκών διαδραματίζει το ασφάλιστρο πολεμικού κινδύνου. Η μερική απόσυρση ασφαλιστικής κάλυψης έχει οδηγήσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, στον de facto εγκλωβισμό περίπου του 9% του παγκόσμιου στόλου VLCC στον Περσικό Κόλπο, παρότι το Στενό παραμένει τεχνικά ανοικτό. Χωρίς ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να υπάρξει εμπορική δραστηριότητα, γεγονός που περιορίζει δραστικά τη διαθέσιμη χωρητικότητα και εντείνει τις πιέσεις στους ναύλους.

Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και στην Ελλάδα, τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στην κρουαζιέρα. Οι ακτοπλόοι βλέπουν τα ναυτιλιακά καύσιμα να ακριβαίνουν πάνω από 10% μέσα σε μόλις μία ημέρα, λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου αλλά και της ενίσχυσης του δολαρίου, γεγονός που απειλεί να συμπιέσει περαιτέρω τα κόστη λειτουργίας.

Στον τομέα της κρουαζιέρας, οι πρόσφατες εξελίξεις ανατρέπουν τις προβλέψεις για την Ανατολική Μεσόγειο το 2026.