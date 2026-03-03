Ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύεται κατά 1%, στα 5.377,21 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές του χρυσού καταγράφουν άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια εν μέσω της κλιμάκωσης της αεροπορικής σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, γεγονός που ενισχύει τους φόβους ότι η κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε παρατεταμένο περιφερειακό πόλεμο και να αυξήσει περαιτέρω την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύεται κατά 1%, στα 5.377,21 δολάρια ανά ουγγιά. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, το πολύτιμο μέταλλο άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο άνω των τεσσάρων εβδομάδων, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χρυσό, με παράδοση τον Απρίλιο, καταγράφουν άνοδο 1,5%, στα 5.391,90 δολάρια.

Η έκταση και η διάρκεια της σύγκρουσης παραμένουν ανοιχτές, με αποτέλεσμα ο χρυσός να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για επενδύσεις ασφαλούς καταφυγίου.

Την ίδια ώρα, το δολάριο κινείται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο άνω των πέντε εβδομάδων, υποστηριζόμενο από σταθερή ζήτηση και επιφυλακτικό κλίμα στις αγορές. Αν και ένα ισχυρότερο δολάριο συνήθως καθιστά ακριβότερα τα εμπορεύματα που αποτιμώνται σε αυτό, όπως ο χρυσός, η αντίστροφη αυτή σχέση δεν είναι απόλυτη, καθώς σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας οι επενδυτές επιλέγουν τόσο το δολάριο όσο και τον χρυσό ως ασφαλή καταφύγια.

Ο χρυσός πιθανότατα θα διαπραγματευόταν σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, αν δεν υπήρχε η ενίσχυση του δολαρίου μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό βρίσκονται στο επίκεντρο, λόγω της πορείας των τιμών του πετρελαίου και της μείωσης της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, το ασήμι στην αγορά spot ενισχύεται κατά 1,4%, στα 90,67 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την καταγραφή υψηλού άνω των τεσσάρων εβδομάδων στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η πλατίνα σημειώνει άνοδο 0,6%, στα 2.316,50 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κερδίζει 1,6%, στα 1.795,08 δολάρια.