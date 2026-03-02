Σε απόλυτους αριθμούς, η καθολική εφαρμογή της χρέωσης μεταφράζεται σε πρόσθετα ετήσια έσοδα από 256 έως 341 εκατ. ευρώ για τις τράπεζες, δημιουργώντας μια νέα, σταθερή και επαναλαμβανόμενη πηγή ενίσχυσης της κερδοφορίας το 2026.

Τον τερματισμό της δωρεάν τήρησης καταθετικών λογαριασμών σηματοδοτεί η σταδιακή επιβολή μηνιαίας χρέωσης από τις τράπεζες, μια εξέλιξη που αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα από προμήθειες κατά 10% έως 14% σε σχέση με τα υφιστάμενα επίπεδα των 2,44 δισ. ευρώ. Σε απόλυτους αριθμούς, η καθολική εφαρμογή της χρέωσης μεταφράζεται σε πρόσθετα ετήσια έσοδα από 256 έως 341 εκατ. ευρώ για τις τράπεζες, δημιουργώντας μια νέα, σταθερή και επαναλαμβανόμενη πηγή ενίσχυσης της κερδοφορίας το 2026.

Η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank πρωτοστάτησαν στη νέα αυτή πολιτική, εισάγοντας βασικά πακέτα συναλλαγών με μηνιαία συνδρομή 0,80 ευρώ, με στόχο την καθολική ένταξη της πελατείας τους σε ένα ενιαίο μοντέλο τιμολόγησης. Η Eurobank είχε προηγηθεί με το πακέτο My Blue Advantage, με χρέωση 0,60 ευρώ, απαλλάσσοντας ωστόσο από τη συνδρομή σημαντικό μέρος των πελατών της που διατηρούν μισθοδοσία, σύνταξη ή αυξημένα υπόλοιπα. Η Τράπεζα Πειραιώς, αν και διαθέτει πακέτα λογαριασμών με συνδρομή, δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει σε υποχρεωτική ένταξη του συνόλου της πελατείας της.

Σύμφωνα με τραπεζικές εκτιμήσεις, το λειτουργικό κόστος τήρησης ενός λογαριασμού ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 2 ευρώ μηνιαίως, λόγω αυξημένων απαιτήσεων ασφάλειας, κανονιστικής συμμόρφωσης και συνεχών επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές.

Με δεδομένο ότι ο αριθμός των λογαριασμών στη χώρα ανέρχεται σε 35,6 εκατομμύρια, μια μηνιαία χρέωση 60 λεπτών αποφέρει περίπου 256 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ στα 80 λεπτά τα έσοδα προσεγγίζουν τα 342 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η νέα αυτή πηγή εσόδων αναμένεται να αποτυπωθεί στα οικονομικά μεγέθη του 2026, αυξάνοντας περαιτέρω τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία ήδη κατέγραψαν ισχυρή άνοδο το 2025. Την προηγούμενη χρονιά, τα συνολικά καθαρά έσοδα από προμήθειες των Eurobank, Τράπεζας Πειραιώς, Εθνικής Τράπεζας και Alpha Bank ανήλθαν σε περίπου 2,44 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 500 εκατ. ευρώ ή περισσότερο από 25% σε σχέση με το 2024.

Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, το transaction banking, η διαχείριση κεφαλαίων, τα επενδυτικά προϊόντα και η τραπεζοασφάλιση. Σε αυτό το περιβάλλον, η καθιέρωση χρέωσης για την τήρηση καταθετικών λογαριασμών προσθέτει ένα ακόμη σταθερό σκέλος εσόδων, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση και τη σταθερότητα των προμηθειών των τραπεζών το 2026, παρά τις μειώσεις που έχουν επιβληθεί σε άλλες βασικές τραπεζικές χρεώσεις.