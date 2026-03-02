Ο έντονος προβληματισμός της κυβέρνησης είναι ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχει εύκολη και άμεση λύση για την διάδοχη κατάσταση στο Ιράν. Δεδομένου ότι πάνω από 1 εκατομμύριο Ιρανοί -κάτω των 35 -είναι ενταγμένοι στους «φρουρούς της Επανάστασης».

Η ανησυχία που υπάρχει στην Αθήνα είναι ο πόλεμος στην Μ. Ανατολή που ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί με επίθεση του Ισραήλ – και την συμμετοχή των ΗΠΑ- στο Ιράν να μην λήξει άμεσα και να μετατραπεί σε Περιφερειακή σύρραξη.

Μία τέτοια δυσμενή εξέλιξη θα είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις με πρώτο τον κίνδυνο να εκτοξευτεί η τιμή του πετρελαίου και ο πληθωρισμός. Με άμεση επίπτωση την περαιτέρω ακρίβεια. Και με ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ να δυσχεραίνει περαιτέρω την κατάσταση.

Η ασφάλεια των Ελλήνων στη Μ. Ανατολή προτεραιότητα για την Αθήνα.

Η Ελληνική κυβέρνηση κινείται στην λογική της ήπιας μετάβασης στο Ιράν και του ελέγχου του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Τεχεράνης με τον πρωθυπουργό να δίνει έμφαση στην «ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών» στις εμπλεκόμενες χώρες στους «αμάχους» και στην ανάγκη να «υπάρξει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο».

Αντίστοιχα ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε την «ανάγκη αποκλιμάκωσης» στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. και δήλωσε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στους συμμάχους της στην Μ. Ανατολή.

Η πρώτη εκτίμηση της κατάστασης στην φλεγόμενη Μ. Ανατολή έγινε στο ΚΥΣΕΑ το Σάββατο και ακολούθησαν σειρά κλειστών συσκέψεων στο υπουργείο Άμυνας με τον πρωθυπουργό να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον υπουργό Εξωτερικών να αναζητά τρόπο επαναπατρισμού των Ελλήνων από 10 χώρες της Μ. Ανατολής.

Οι κίνδυνοι πολλοί αν ο πόλεμος μακροημερεύσει

Σε γεωπολιτικό επίπεδο υπάρχει η αίσθηση στην κυβέρνηση ότι η απόφαση του Ιράν να χτυπήσει Αμερικανικούς στόχους σε 10 χώρες της Μ. Ανατολής, απομονώνει την Τεχεράνη. Με μόνη την Ρωσία και την Κίνα να στέκονται απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ και την Τουρκία να βρίσκεται μάλλον σε δυσχερή θέση.

Υπό αυτήν την έννοια κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αυτή την στιγμή ποια θα είναι η επόμενη μέρα του θεοκρατικού κράτους.

Οι κινήσεις της Αθήνας

Η διάχυτη διεθνής αβεβαιότητα έχει σημάνει «πορτοκαλί» συναγερμό στην Αθήνα. Με τέσσερις παραμέτρους. Την ασφάλεια των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στην Μ. Ανατολή, την εσωτερική ασφάλεια της χώρας , την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην εμπόλεμη περιοχή και τις οικονομικές επιπτώσεις.

Ως προς την ασφάλεια και τον επαναπατρισμό χιλιάδων Ελλήνων από την Μ. Ανατολή που ζητούν να επιστρέψουν στη χώρα, ο Γ. Γεραπετρίτης είχε την Κυριακή το απόγευμα τηλεδιάσκεψη με όλες τις ελληνικές πρεσβείες προκειμένου να κατευθύνουν τους πολίτες και να τους βοηθούν έως ότου ανοίξουν τα αεροδρόμια και γίνει δυνατή η επιστροφή τους.

Αυξημένα μέτρα ασφάλειας

Ως προς την ασφάλεια της χώρας ενεργοποιούνται όλα τα Πρωτόκολλα για αυξημένα μέτρα σε Αμερικανικούς και Ισραηλινούς στόχους. Αντίστοιχα Πρωτόκολλα έχουν ενεργοποιηθεί και στην βάση της Σούδας με την Αθήνα να μην εκφράζει μεγάλη ανησυχία για πιθανά αντίποινα επειδή βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από το Ιράν.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέφεραν ότι το αεροδρόμιο της Σούδας λειτουργεί κανονικά ενώ έχει απαγορευτεί η πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι η Βάση της Σούδας αποτελεί κομβικό σημείο για τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς εκεί σταθμεύουν αεροπορικές και ναυτικές μονάδες των ΗΠΑ, μαζί με προσωπικό, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και πυρομαχικά.

Μεταξύ άλλων στο υπουργείο Άμυνας εκτιμήθηκε και η κατάσταση σε ότι αφορά τους Έλληνες στρατιωτικούς που υπηρετούν στην Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας με την ελληνική συστοιχία Patriot που έχει παραχωρηθεί εδώ και χρόνια στο Ριάντ.

Με το βλέμμα στραμμένο στα Ελληνικά πλοία στα στενά του Ορμούζ

Σε πλήρη επαγρύπνηση και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την προστασία των Ελληνικών πλοίων που βρίσκονται στην διακεκαυμένη ζώνη. Στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ με αρκετά ελληνικά πλοία να παραμένουν εντός των στενών. «Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις» ανέφερε ο Β. Κικίλιας σε ανάρτηση του.