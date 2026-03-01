Μια «κατάθεση» στη στήλη από κορυφαίο στέλεχος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων.

Η Μαρία Καρυστιανού κατήγγειλε το Σάββατο ότι της απαγόρευσαν να μιλήσει στη συγκέντρωση του Συντάγματος.

Η στήλη συνομίλησε με εκ των κορυφαίων στελεχών του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και πληροφορήθηκε μια διαφορετική άποψη:

-Ο κατάλογος των ομιλητών είχε κλείσει όμως ο Σύλλογος Συγγενών επέτρεπε σε όποιον το ζητούσε ακόμα και λίγο πριν την εκδήλωση το λόγο θα του τον έδιναν. Όπως λένε ότι έγινε με τον κ. Παπαγγελή.

-Η πρώην πρόεδρος δεν ζήτησε να μιλήσει εκτός και αν το έκανε αναρμοδίως, απευθυνόμενη στον Πάνο Ρούτσι που δεν είχε αρμοδιότητα γι΄ αυτό.

-Η Μαρία Καρυστιανού ήταν στη συγκέντρωση μπροστά στην εξέδρα αλλά κανένας γονιός ή συγγενής δεν της μίλησε, όπως δεν μίλησε σε κανέναν και η ίδια!

-Αν μιλούσε θα μιλούσε ως μητέρα και ως πολιτικός. Σε εκπροσώπους κομμάτων είχε απαγορευτεί να μιλήσουν.

Αυτά μας είπε το κορυφαίο στέλεχος του Συλλόγου-και σας τα μεταφέρουμε...

Β.Σκ.