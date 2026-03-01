Η Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι η Α’ Κυριακή Νηστειών και αποτελεί μία από τις πιο θριαμβικές εορτές της Εκκλησίας.

Η σημερινή Κυριακή της Ορθοδοξίας, η πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής αποτελεί μία από τις πιο θριαμβικές γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η ημέρα αυτή τιμά την οριστική αναστήλωση των ιερών εικόνων το 843 μ.Χ., γεγονός που σήμανε και το τέλος της μακράς και ταραχώδους περιόδου της Εικονομαχίας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Με την αποκατάσταση των εικόνων αποκαταστάθηκε ταυτόχρονα και η εκκλησιαστική ειρήνη, ύστερα από δεκαετίες διώξεων, θεολογικών συγκρούσεων και έντονων αντιπαραθέσεων.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για κινητή γιορτή που σχετίζεται με την ημερομηνία του Πάσχα, «πέφτει» πάντα Κυριακή και είναι μια ιδιαίτερη και σημαντική ημέρα για την χριστιανοσύνη καθώς τιμάμε την αναστήλωση των εικόνων από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα στο Βυζάντιο το 843 μ.Χ. Πρόκειται για μια ημερομηνία ορόσημο για την Ορθόδοξη Εκκλησία καθώς αποτελεί την αρχή του τέλους της μεγάλης διαμάχης ανάμεσα στους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, που δίχασε τους Χριστιανούς του Βυζαντίου για πολλά χρόνια. Αυτή η ημέρα καθιερώθηκε για να γιορτάζεται και να τιμάται η αναστήλωση των εικόνων και η επικράτηση της διάσωσης όλων των ιερών κειμηλίων της εκκλησίας. Από τότε καθιερώθηκε από τους Χριστιανούς και τον κλήρο, η γιορτή της Ορθοδοξίας να τιμάται την Πρώτη Κυριακή της νηστείας της Σαρακοστής δηλαδή 42 ημέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα.

Δείτε LIVE την λειτουργία και τον όρθρο από τον Ιερό Ναό Παναγίας Βλαχερνών Αμφιάλης - Κερατσινίου

{https://www.youtube.com/watch?v=GgfqDM025iQ}

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Από την εικονομαχία στην αναστήλωση των εικόνων και τον θρίαμβο του 843 μ.Χ.

Η Εικονομαχία υπήρξε μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διαρκώντας περισσότερο από έναν αιώνα. Η απαρχή της τοποθετείται στο 726 μ.Χ., όταν ο αυτοκράτορας Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος (717–741 μ.Χ.) αποφάσισε να επιβάλει ριζικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος. Μία από αυτές ήταν η απαγόρευση της προσκύνησης των ιερών εικόνων, με το επιχείρημα ότι ορισμένα ακραία φαινόμενα είχαν εκτρέψει την πίστη προς την ειδωλολατρία. Στην ουσία, όμως, εξέφραζε προσωπικές ανεικονικές αντιλήψεις, επηρεασμένες σε σημαντικό βαθμό από την ιουδαϊκή και την ισλαμική παράδοση. Η αναταραχή που ακολούθησε ήταν πρωτοφανής. Η αυτοκρατορία διχάστηκε σε δύο σκληρά αντιμαχόμενες παρατάξεις: τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες. Οι διώξεις υπήρξαν σφοδρές, ενώ εξέχουσες πατερικές μορφές ανέλαβαν την υπεράσπιση της ορθόδοξης πίστης και της θεολογίας των εικόνων.

Καθοριστικό σταθμό αποτέλεσε η σύγκληση της Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος το 787 μ.Χ. στη Νίκαια. Η Σύνοδος διατύπωσε με θεολογική ακρίβεια τη διάκριση μεταξύ λατρείας και τιμητικής προσκύνησης, καθορίζοντας την οφειλόμενη τιμή προς τις ιερές εικόνες. Παράλληλα, αποσαφηνίστηκαν κρίσιμα δογματικά ζητήματα, συμβάλλοντας στην πλήρη αποσαφήνιση και αποκρυστάλλωση του ορθοδόξου δόγματος. Ωστόσο, η ειρήνη δεν αποκαταστάθηκε οριστικά παρά μόνο το 843 μ.Χ., όταν η αυτοκράτειρα Θεοδώρα προχώρησε στην τελική αναστήλωση των εικόνων. Η αναστήλωση των εικόνων υπήρξε νίκη της θεολογικής αλήθειας, ενότητας και εκκλησιαστικής συνείδησης. Για τον λόγο αυτό εορτάζεται με λαμπρότητα ως «θρίαμβος της Ορθοδοξίας». Από τότε, σε ανάμνηση εκείνου του θριάμβου, η τελετή της λιτανείας με τις εικόνες επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος β'.

Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν ἀγαθέ, Αἰτούμενοι συγχώρεσιν τῶν πταισμάτων ἠμῶν βουλήσει γάρ ηὐδόκησας ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῶ ἴνα ρύση οὖς ἔπλασες ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμεν χαρᾶς ἐπλήρωσας τά πάντα ὁ σωτήρ ἠμῶν ὁ παραγενόμενος εἰς τό σῶσαι τόν κόσμον.

Μια ημέρα πίστης και ενότητας

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας δεν είναι απλώς μια ιστορική ανάμνηση. Είναι ημέρα ομολογίας πίστης, ενότητας και θριάμβου της αλήθειας. Σε πολλούς ναούς τελείται λιτανεία των εικόνων, υπενθυμίζοντας ότι η τιμή προς τις εικόνες δεν αποτελεί ειδωλολατρία, αλλά αναφορά στο εικονιζόμενο πρόσωπο και στην αλήθεια της ενανθρώπησης. Η πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής καλεί τους πιστούς να ανανεώσουν τη δική τους προσωπική μαρτυρία πίστης, βαδίζοντας με σταθερότητα και ελπίδα προς το Πάσχα. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας συμβολίζει τη διατήρηση της αληθινής Πίστης μέσα από τους αιώνες, απέναντι στις αιρέσεις που προσπάθησαν να αλλοιώσουν το Ορθόδοξο δόγμα.

Σαρακοστή 2026 και νηστεία: Τι τρώμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας (1/3)

Δεδομένου ότι διανύουμε την περίοδο της νηστείας της Σαρακοστής το διατροφολόγιο των πιστών είναι περιορισμένο και η πρώτη Κυριακή των Νηστειών τηρείται απαρέγκλιτα. Οι πιστοί καλούνται να φάνε μόνο νηστίσιμα εδέσματα ήτοι φρούτα και λαχανικά, χόρτα, θαλασσινά, όσπρια, δημητριακά, ξηρούς καρπούς, αρτοσκευάσματα και χαλβά. Τα θαλασσινά είναι μια εξαιρετική επιλογή σε περιόδους νηστείας και ιδιαίτερα τα οστρακοειδή και τα μαλάκια, όπως είναι το χταπόδι, το καλαμάρι, τα στρείδια, οι σουπιές, οι γαρίδες, οι καραβίδες και το θράψαλο. Τα θαλασσινά είναι καλή πηγή φωσφόρου, ιωδίου, σιδήρου, μαγνησίου, χαλκού, πρωτεϊνών, βιταμινών B και ω-3 λιπαρών οξέων. Όσα μπορούν να καταναλωθούν με το κέλυφός τους, προσφέρουν ικανοποιητική ποσότητα ασβεστίου. Τέλος, τονίζεται ότι στη σαρακοστιανή νηστεία δεν επιτρέπονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgm69lrxrjax?integrationId=40599y14juihe6ly}