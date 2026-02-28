Προκλητική ενέργεια την παραμονή της θλιβερής επετείου της τραγωδίας των Τεμπών.

Πρόκειται πραγματικά για μια προκλητική κίνηση. Η Hellenic Train ζητάει από τους εργαζόμενους να δουλέψουν 7ήμερο – 9ωρο – 63ωρο! Μια ημέρα πριν την μαύρη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς και τους αρκετούς τραυματίες.

Αδιαφορία για την κάλυψη των κενών με προσλήψεις. Αδιαφορία για την ασφάλεια στην εργασία και την κυκλοφορία των τρένων.

Ως δέλεαρ προτείνει στους εργαζόμενους ένα μικρό ποσό ως εφάπαξ και διατακτικές για κάθε ρεπό που θα θυσιάζουν οι εργαζόμενοι.

Αλήθεια, κάποιοι μπροστά στα κέρδη τους δεν υπολογίζουν τίποτε!

ΥΓ: Εκμεταλλεύονται προφανώς τους νόμους της κυβέρνησης που τους επιτρέπουν όλο αυτό το αίσχος!

Β.Σκ.