Αναλυτικά οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών που θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, σε όλη τη χώρα.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στα Τέμπη. Το μεγάλλο συλλαλητήριο θα γίνει στο Σύνταγμα, ενώ πορείες, συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια θα οργανωθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κάλεσμα στις πανελλαδικές απεργιακές συγκεντρώσεις σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στην επέτειο των τριών ετών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη απευθύνουν ο Σύλλογος Συγγενών Θεμάτων Τεμπών, η ΑΔΕΔΥ, εργατικά κέντρα και σωματεία, οργανώσεις, φορείς και φοιτητικοί σύλλογοι.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο Σύνταγμα, ενώ καλέσματα έχουν απευθύνει φορείς και σωματεία σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει:

«Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το Έγκλημα στα Τέμπη που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Λιγότερα από ένα μήνα μετά, στις 23 Μαρτίου 2026, ξεκινάει η κύρια δίκη.

Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο Έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται!».

«Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη! Όλες/ Όλοι στην Αθήνα στις 12 μμ στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 12μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου και σε όλη την Ελλάδα».

Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ

Τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ανακοίνωσαν τα διοικητικά συμβούλια σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 09:00 το πρωί.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, τα σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσαν ειδικό ωράριο λειτουργίας και στη Γραμμή 1 και στο Τραμ Αθήνας από τις 09:00 έως τις 21:00, προκειμένου -όπως επισημαίνουν- να διευκολυνθεί η μαζική και ασφαλής μετακίνηση των πολιτών προς και από το κέντρο της Αθήνας.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρεται, έπειτα από παράκληση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, στο Σύνταγμα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Τα σωματεία επισημαίνουν ότι στόχος είναι η ασφαλής μετάβαση και αποχώρηση των συμμετεχόντων από το κέντρο της Αθήνας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, επίσης, ότι τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, τα αιτήματα αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα. «Ως εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, υπό την πίεση των ασφυκτικών ωραρίων και της επίτευξης των στόχων, δεν έχουμε παρά να στεκόμαστε απέναντι σε τέτοιες πολιτικές, οι οποίες απαξιώνουν το αίτημα της κοινωνίας για σύγχρονη και ασφαλή μετακίνηση. Η 28η Φεβρουαρίου θα παραμείνει στις μνήμες μας ως η ημέρα που ο κλάδος μας θα θρηνεί για πάντα. Η συμμετοχή μας στη συγκέντρωση του Συντάγματος το Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι, είναι επιβεβλημένη».

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η οποία θα ισχύει το Σάββατο (28/02) από τις 00.01 έως τις 24.00.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συνάδελφους μας αλλά και στους συνάνθρωπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΝΟ.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καλούν τους ναυτεργάτες να περιφρουρήσουν την απεργία και να συμμετάσχουν μαζικά στα συλλαλητήρια, τονίζοντας ότι «η “κοιλάδα των Τεμπών” απλώνεται παντού όπου κυριαρχεί η πολιτική του κέρδους».

Hellenic Train: Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια το Σάββατο

Η Hellenic Train ανακοίνωσε με τη σειρά της ότι δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια των τρένων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της 24ωρης απεργίας.

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο, αναφέρει συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Εκτός των προαναφερθέντων πόλεων, συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και στις παρακάτω περιοχές:

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στην Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στην Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στην Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στην Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στην Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στην Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 11 π.μ. στην πλατεία Πετρινού

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου

Συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν και σε πόλεις του εξωτερικού.