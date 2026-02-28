Η απόφαση αφορά συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 177.109,63 ευρώ.

Απόφαση με ιδιαίτερη σημασία για τη διαδικασία αμφισβήτησης φορολογικών οφειλών εξέδωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, απορρίπτοντας ως απαράδεκτη ενδικοφανή προσφυγή φορολογούμενου κατά ατομικής ειδοποίησης καταβολής και υπερημερίας που είχε εκδώσει το ΚΕΒΕΙΣ Αττικής. Η απόφαση αφορά συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 177.109,63 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, ο φορολογούμενος είχε ενημερωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 για οφειλές που αναλύονταν σε βασικό ποσό 123.582,17 ευρώ και προσαυξήσεις 53.527,46 ευρώ. Με ενδικοφανή προσφυγή που υπέβαλε έναν μήνα αργότερα, ζήτησε την ακύρωση της ατομικής ειδοποίησης, προβάλλοντας ισχυρισμούς περί παραγραφής των απαιτήσεων, καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος από το Ελληνικό Δημόσιο λόγω ύπαρξης οφειλών του προς τον ίδιο, καθώς και ανυπαρξίας της απαίτησης λόγω δικαστικής απόφασης που –κατά τον ίδιο– είχε ακυρώσει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης .

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αφού εξέτασε το σύνολο των εγγράφων και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έκρινε ότι η συγκεκριμένη προσφυγή δεν μπορούσε να εξεταστεί επί της ουσίας. Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης, η ενδικοφανής προσφυγή προβλέπεται για πράξεις που αφορούν τον προσδιορισμό φορολογικών βαρών, όπως καταλογισμούς φόρων ή προστίμων, και όχι για πράξεις που εκδίδονται στο στάδιο της διοικητικής εκτέλεσης και της είσπραξης των οφειλών .

Η ατομική ειδοποίηση καταβολής και υπερημερίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και προηγείται της έναρξης αναγκαστικών μέτρων, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει τις οφειλές του. Τυχόν αμφισβητήσεις που σχετίζονται με το στάδιο αυτό εξετάζονται αποκλειστικά μέσω ανακοπής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων και όχι μέσω της διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής .

Με βάση τα παραπάνω, η προσφυγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.