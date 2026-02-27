Τι αλλάζει και τι πρέπει να προσέξετε για τις νέες αιτήσεις του επιδόματος παιδιού Α21.

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ώρα 8.00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού έτους 2026. Οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία έως τις 11 Μαρτίου ώρα 18.00 για την υποβολή των αιτήσεών τους. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η μη σωστή υποβολή της αίτησης θα τους καθυστερήσει την πληρωμή και δεν θα πληρωθούν στην πρώτη πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί 31 Μαρτίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet μέσω των ιστοσελίδων:

- idika.gr/epidomapaidiou/

-opeka.gr

Για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού, θα ληφθούν αρχικά υπόψη:

- Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση του 2026.

- Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, το σύστημα θα επικαιροποιηθεί αυτόματα με τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, προσαρμόζοντας ανάλογα το τελικό ποσό του επιδόματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η επαρκής φοίτηση των τέκνων (από το προ-νήπιο έως το Γυμνάσιο).

Στην αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν:

- Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας.

- Η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή.

Σε περίπτωση που η διασταύρωση των στοιχείων δεν καταστεί δυνατή αυτόματα από το σύστημα, οι αιτούντες θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν την οριστική υποβολή της αίτησης. Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν θα ληφθούν υπόψη για την πληρωμή.

Υποβολή και τροποποίηση αίτησης

- Πώς υποβάλλω την αίτηση; Μόνο ηλεκτρονικά με κωδικούς Taxisnet.

- Μπορώ να ακυρώσω μια οριστικοποιημένη αίτηση; Ναι, εφόσον δεν έχει εκδοθεί εντολή πληρωμής. Μετά την ακύρωση, μπορείτε να υποβάλετε νέα.

- Τι κάνω αν ξεχάσω να συμπεριλάβω ένα παιδί; Πρέπει να ακυρώσετε την τρέχουσα αίτηση και να υποβάλετε νέα που να περιλαμβάνει όλα τα μέλη.

- Ποιος γονέας υποβάλλει την αίτηση σε περίπτωση διαζυγίου; Αυτός που έχει τη δικαστική επιμέλεια των παιδιών.

Σχολική Φοίτηση και Στοιχεία Μαθητή

- Τι γίνεται αν το παιδί μου φοιτά στο εξωτερικό; Απαιτείται βεβαίωση από το αντίστοιχο σχολείο μεταφρασμένη επίσημα.

- Γιατί δεν βρίσκω το σχολείο στη λίστα; Πρέπει να αναζητήσετε τον κωδικό του σχολείου (6ψήφιος ή 7ψήφιος) από τη μονάδα φοίτησης.

- Τι ισχύει για παιδιά που έχουν μείνει στην ίδια τάξη; Η φοίτηση πρέπει να είναι επαρκής. Αν το παιδί υπερβεί το όριο απουσιών, το επίδομα μπορεί να διακοπεί.

Εισοδηματικά και Φορολογικά Κριτήρια

- Ποιο είναι το όριο εισοδήματος; Εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών (π.χ. για 1 παιδί το όριο είναι περίπου 26.250€, για 2 παιδιά 30.000€ κ.ο.κ. - οι κλίμακες αλλάζουν ανάλογα με τη σύνθεση).

- Προσμετρώνται τα τεκμήρια; Ναι, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος.

- Τι γίνεται αν η φορολογική μου δήλωση είναι σε εκκρεμότητα; Η αίτηση Α21 θα παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρι την εκκαθάριση της δήλωσης Ε1.

Μονογονεϊκές Οικογένειες

- Ποιος θεωρείται μονογονέας; Αυτός που ασκεί την εν τοις πράγμασι και αποκλειστική επιμέλεια (λόγω χηρείας, άγαμης μητέρας χωρίς αναγνώριση, ή δικαστικής απόφασης).

- Τι γίνεται με το διαζύγιο; Δεν αρκεί το έγγραφο του διαζυγίου. Πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση ή επικυρωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό που να ορίζει την επιμέλεια. Αν υπάρχει συνεπιμέλεια, το επίδομα πηγαίνει στον γονέα με τον οποίο διαμένουν τα παιδιά.

Προσοχή: Αν ο μονογονέας παντρευτεί ή συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, χάνει την ιδιότητα της μονογονεϊκότητας για τον υπολογισμό του επιδόματος.

Εξαρτώμενα Τέκνα και φοιτητές

- Μέχρι ποια ηλικία επιδοτούνται οι φοιτητές; Έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους (μέχρι 31/12 του έτους που κλείνουν τα 24), εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ ή αναγνωρισμένες σχολές.

- Τι χρειάζεται για τον φοιτητή; Ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας (Πάσο). Αν σπουδάζει στην Κύπρο ή το εξωτερικό, απαιτείται βεβαίωση σπουδών και μετάφρασή της.

- Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά: Επιδοτούνται κανονικά έως τα 24, εφόσον υπάρχει ενεργή φοιτητική ιδιότητα.

Πολίτες Τρίτων Χωρών & Ε.Ε.

- Βασική Προϋπόθεση: Η δεκαετής μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. Αποδεικνύεται κυρίως μέσω των φορολογικών δηλώσεων (Ε1) των τελευταίων 10 ετών.