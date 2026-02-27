Ο συνάδελφός μας που έδωσε τη μάχη για την εξιχνίαση του σκανδάλου των υποκλοπών.

Ένα πρόσωπο που έδωσε πολύ σημαντικό αγώνα για να μην θαφτεί το μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών είναι ασφαλώς ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Ο συνάδελφός μας εδώ, στο Dnews, από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε τον αγώνα για την ενημέρωση και την πραγματική δημοσιογραφία.

Ένας από τους κορυφαίους οικονομικούς ρεπόρτερ, ένας ολοκληρωμένος δημοσιογράφος, ένας που θα μπορούσε να έχει πολλά, ίσως και ότι ήθελε, αν επέλεγε άλλο ...είδος "δημοσιογραφίας".

Προτίμησε το δύσκολο δρόμο, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλές ταλαιπωρίες τόσο ο ίδιος όσο και συγγενικά του πρόσωπα.

Ο Θανάσης Κουκάκης που έδωσε τη μάχη για την εξιχνίαση του σκανδάλου των υποκλοπών και που θα συνεχίσει να τη δίνει. Όπως και τη μάχη για μια πραγματική δημοσιογραφία.Θανάση, εμείς οι συνάδελφοί σου στο Dnews, είμαστε υπερήφανοι που δουλεύουμε μαζί σου.

ΥΓ: Και επειδή θα αιφνιδιαστείς όταν το διαβάσεις, επιπλήξεις ...δεν δεχόμαστε!