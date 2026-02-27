«Δεν δικαιούται να ομιλεί για το κράτος δικαίου» το νόημα της τοποθέτησής του!

Συνέβη και αυτό!

Δικαιωμένος από τις εξελίξεις για τις υποκλοπές ο Νίκος Ανδρουλάκης, αντί για μονομέτωπο στον Μητσοτάκη, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να επιτεθεί και στον… Αλέξη Τσίπρα!

Όπως είπε για το κράτος δικαίου ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλά στη χώρα (πάλι καλά), πλην όμως με μεγαλύτερη ευκαιρία μπορούν να μιλήσουν όσοι είχαν την ευκαιρία στα χέρια τους και το σεβάστηκαν. Όπως υπογράμμισε σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκει ο Αλέξης Τσίπρας!

Δύσκολο να καταλάβει κανείς την εμμονή της Χαριλάου Τρικούπη εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, εκτός και αν υποθέσει ότι τον φοβάται.

Όμως μετά από αυτό πώς ο Ν. Ανδρουλάκης θα ζητήσει συνέργεια από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ακόμα και για το θέμα των υποκλοπών; Οι ηγεσίες τους και τα ηγετικά τους στελέχη υπήρξαν κορυφαίοι υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα. Πώς μπορεί να τους κατηγορεί ότι δεν σεβάστηκαν το κράτος δικαίου;

Και το σεβάστηκε περισσότερο το ΠΑΣΟΚ που έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παπανδρέου υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθεί την επόμενη μέρα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε τελικά στη συγκυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά;

Και τόσα άλλα;

Σε τι βοηθούν τέτοιες δηλώσεις;

Β.Σκ.