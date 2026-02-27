Ο Αλέξης Τσίπρας επαναφέρει το εύληπτο ερώτημα για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι «ιδιώτες» καταδικασθέντες; Ποιοι ήταν οι εντολείς, δεδομένου ότι οι καταδικασθέντες λογίζονται ως εντολοδόχοι.

Αν κάτι κατέστησε εμφατικά σαφές με τη χθεσινή του τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η πρόθεσή του με αφορμή την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων εμπλεκομένων, να επαναφέρει το σκάνδαλο των υποκλοπών στην πολιτική του διάσταση.

Με τους τέσσερις «ιδιώτες» - όπως και το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνει στη δική του ωστόσο ερμηνεία - να έχουν πλέον καταδικαστεί και την υπόθεση να ανοίγει εκ νέου με την παραπομπή της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για κακουργηματικής φύσης αδικήματα και ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων που είχαν μείνει στο απυρόβλητο ελέω χειρισμών του Αρείου Πάγου, ο Αλέξης Τσίπρας επαναφέρει το εύληπτο ερώτημα για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι «ιδιώτες» καταδικασθέντες; Ποιοι ήταν οι εντολείς, δεδομένου ότι οι καταδικασθέντες λογίζονται ως εντολοδόχοι.

Η μετωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη πως «τη γλίτωσαν γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο» μόνο ως κεραυνός εν αιθρία δεν έπεσε. Είναι κοινό μυστικό πως η «καύσιμη ύλη» ήταν συσσωρευμένη από την περίοδο προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι μετέπειτα κυβερνητικοί αλλά και δικαστικοί χειρισμοί είχαν στιγματίσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δεν είναι τυχαίο πως κάθε ανάλυσή του στις συζητήσεις με συνομιλητές του για τις πολιτικές εξελίξεις πάντοτε σταθμιζόταν και μέσα από το πρίσμα των υποκλοπών. «Τα προϊόντα υποκλοπών της μισής κυβέρνησης, της ηγεσίας του στρατού, συνεχίζουν να υπάρχουν στα χέρια κάποιων» συνήθιζε να λέει με νόημα, εκτιμώντας ότι η πολιτική ζωή της χώρας τελεί σε καθεστώς εν δυνάμει μόνιμου εκβιασμού.

Αν σε αυτά συνυπολογίσει κανείς και το timing της καταδικαστικής απόφασης, 2,5 χρόνια μετά την παραίτηση Τσίπρα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και στο κατώφλι της δεδομένης πλέον ολικής επαναφοράς του, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ένας και μόνο σπινθήρας αρκούσε για να πυροδοτηθεί η έκρηξη. Το «κοκτέιλ» είχαν φροντίσει να κάνουν ακόμα πιο εκρηκτικό τα ανυπόστατα σενάρια περί προσπάθειας Τσίπρα για «σασμό» με τον Γρηγόρη Δημητριάδη που είδαν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο μήνα.

Πέραν αυτών, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα γνωρίζουν πως ο κοινωνικός αντίκτυπος της εν λόγω καταδίκης πόρρω απέχει από τον αρχικό αντίκτυπο στο ξέσπασμα του σκανδάλου, καθώς πλέον εντάσσεται σωρευτικά σε πλειάδα σκανδάλων (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΚΕΚ, κλπ), κάτι που αποτυπώνεται εμφατικά και στις δημοσκοπήσεις, στις οποίες η διαφθορά αποτελεί σταθερά το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση μετά την ακρίβεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σφοδρή επίθεση Τσίπρα για «ηθική» και «εκτελεστική αυτουργία» Πρωθυπουργού και πρώην ΓΓ του Πρωθυπουργού

Κάπως έτσι, τα σενάρια περί «σασμού» προσέκρουσαν στις χθεσινές αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η σφοδρή επίθεση Τσίπρα για «ηθική» και «εκτελεστική αυτουργία» Πρωθυπουργού και πρώην ΓΓ του Πρωθυπουργού (που είχε την πολιτική επιστασία της ΕΥΠ) αντίστοιχα, η κατηγορία πως ο ένας «σκέφτηκε» και ο άλλος «οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας», είναι ζητήματα που θα μπαίνουν εμφατικά πλέον από την πλευρά του κ. Τσίπρα, ενόσω η υπόθεση των υποκλοπών επί της ουσίας ξεκινά από την αρχή.

Από την άλλη πλευρά, το εξώδικο που απέστειλε ως μία πρώτη απάντηση ο Γρηγόρης Δημητριάδης επίσης δεν αιφνιδίασε, δεδομένου ότι αποτελεί πάγια πλέον τακτική του, μετά την απομάκρυνσή του από το Μέγαρο Μαξίμου, απέναντι σε όποιον εμπλέκει το όνομά του στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Τέλος, έχει τη σημασία του ότι η μετωπική του Αλέξη Τσίπρα προς τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη ήρθε σε μία χρονική συγκυρία που οι σχέσεις των δύο, όπως προκύπτει και από την εξέλιξη του προσυνεδριακού σκηνικού στη ΝΔ, μόνο συγκλίνουσες δεν δείχνουν. Υπό αυτό το πρίσμα, μένει να φανεί κατά πόσο οι δικαστικές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών και οι πολιτικές απολήξεις τους δύνανται να πυροδοτήσουν νέες ανακατατάξεις…

Το εξώδικο Δημητριάδη

Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα

«Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι ο πρωθυπουργικός ανιψιός, μου απέστειλε εξώδικο για τις δηλώσεις μου σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές.

Ουσιαστικά επιχειρεί να εκβιάσει και εμένα με αγωγές και μηνύσεις, όπως έχει πράξει και με σειρά δημοσιογράφων, προκειμένου να σωπάσουν για το διπλό έγκλημα σε βάρος της δημοκρατίας: Τις παράνομες υποκλοπές που οργανώθηκαν στο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον ίδιο, καθώς και τη συγκάλυψή τους, που ωστόσο σκόνταψε σήμερα στην απόφαση του μονομελούς πλημελειοδοκείου.

Ενημερώνω λοιπόν τόσο τον αποστολέα του εξωδίκου όσο και τον θείο του, ότι η διεύθυνση και τα στοιχεία μου τους είναι γνωστά.

Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους.

Δεν πρόκειται όμως επουδενί να σιωπήσω.

Γιατί δεν είναι θέμα προσωπικό, αφορά την ίδια τη δημοκρατία.

Άλλωστε το καθεστώς του φόβου, της σιωπής και της χειραγώγησης της δικαιοσύνης που έχουν επιχειρήσει να επιβάλουν στον τόπο, δεν είναι πια ακλόνητο.

Και ο φόβος, είναι πια εμφανές, αλλάζει στρατόπεδο».

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid02qBeNtNt6LGvTMZR5ugUkF3Ca7VP7Ud3dUQtk5D1ogA6UykujWYVwyVjmRTHnqdgUl}