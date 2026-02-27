Μόνο ταραχή δείχνει η αντίδραση Μητσοτάκη στην κριτική Σαμαρά.

Ακατανόητη είναι για τη στήλη η αντίδραση του πρωθυπουργού στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά με επίκεντρο τη συμφωνία με τη Chevron και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Αντί να τον αγνοήσει, τον καθιστά ισχυρότερο πόλο εντός και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και τον καθιστά συνομιλητή του.

Λάθος. Όπως λάθος είναι που το έπραξε από το υπουργικό συμβούλιο.

ΥΓ: Ο υπογράφων έχει ασκήσει σκληρή κριτική στον Αντώνη Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός. Τότε, κάποιοι τον υμνούσαν και σήμερα είναι οι «Κυριακοφύλακες». Λυπηρά πράγματα.

Β.Σκ.