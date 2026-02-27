Μητσοτάκη και Δημητριάδη στοχοποιεί η αντιπολίτευση-Τι φοβάται η κυβέρνηση.

Σαν βόμβα έσκασε στο Μαξίμου η είδηση της νέας διευρυμένης δικαστικής έρευνας που ξεκινάει για την υπόθεση των υποκλοπών. Με την ηχηρή επισήμανση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ότι η έρευνα που είχε προηγηθεί από τον Άρειο Πάγο ήταν ελλιπής…

Σε πολιτικούς όρους αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων του Ν. Ανδρουλάκη, πολλών υπουργών , μελών των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων κλπ που διαπράχθηκαν το 2022, επιστρέφει στο προσκήνιο. Και μάλιστα δριμύτερη. Παραμονή των πανελλαδικών συλλαλητηρίων για την τρίτη «μαύρη» επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.

Η αντιπολίτευση βάζει στο «κάδρο» των ευθυνών «Μητσοτάκη- Δημητριάδη»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει «δικαιωμένος» και βάζει από κοινού στο «κάδρο» των ευθυνών τον πρωθυπουργό και τον τότε Γενικό Γραμματέα της κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη ζητώντας νέα εξεταστική. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συντονισμένα να κινούνται ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση.

Η πρώτη μετωπική σύγκρουση Κ. Μητσοτάκη- Ν. Ανδρουλάκη για τις παράνομες παρακολουθήσεις αναμένεται σήμερα στην «Ώρα του πρωθυπουργού». Και προβλέπεται να είναι σκληρή ..

Με τον πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι η υπόθεση δεν τον αφορά και έχει κριθεί στο παρελθόν και μέσα από επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τον Ν. Ανδρουλάκη να βγάζει μεταξύ άλλων στην σέντρα σειρά υπουργών της Ν.Δ που έπεσαν θύματα υποκλοπής και παρ΄ όλα αυτά δεν κινήθηκαν νομικά.

Αμηχανία και αιφνιδιασμός από την απόφαση

Η νέα έρευνα ανακοινώθηκε μαζί με την απόφαση του δικαστηρίου που επέβαλε την μέγιστη ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών στους ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιο, Γιάννη Λαβράνο και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Το ότι δεν θα μπουν οι τέσσερις κατηγορούμενοι φυλακή – τουλάχιστον όχι μέχρι το εφετείο- επειδή διέπραξαν πλημμέλημα είναι ένα θέμα. Το ότι η αυστηρή απόφαση του δικαστηρίου περνάει το μήνυμα σε όσους μάρτυρες κληθούν στην νέα έρευνα ότι κινδυνεύουν με την σειρά τους να κατηγορηθούν, είναι το «κλειδί» για την εξέλιξη της υπόθεσης από εδώ και πέρα.

Στο προσκήνιο η κυβέρνηση παίζει «άμυνα»

Η κυβέρνηση επίσημα δηλώνει «ψύχραιμη» υπό την έννοια ότι η δικαστική απόφαση – όπως την ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της έδρας- δείχνει ως υπεύθυνους του σκανδάλου τέσσερις ιδιώτες χωρίς να εμπλέκει την ΕΥΠ ή κυβερνητικά στελέχη.

«Κάτι τέτοιο ,δηλαδή, συσχετισμός των υποκλοπών με την ΕΥΠ δεν προκύπτει» υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης σημειώνοντας με νόημα ότι «η συγκεκριμένη δίκη αφορά ιδιώτες και είναι συνέχεια της έρευνας του Αρείου Πάγου».

Με αυτή την φράση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να απαντήσει στις σαφείς αιχμές του Εισαγγελέα πρωτοδικών ότι ο Άρειος Πάγος δεν κάλεσε όσους μάρτυρες όφειλε να ερευνήσει στην αρχή της δικαστικής έρευνας. «Η σημερινή απόφαση είναι η συνέχεια της έρευνας του Αρείου Πάγου. Δεν μπορεί η αντιπολίτευση να μας μιλάει για συγκάλυψη. Αν τώρα κατά την ακροαματική διαδικασία προέκυψαν νέα στοιχεία που δεν είχαν τεθεί υπόψην , να αξιολογηθούν. Εμείς σεβόμαστε την δικαιοσύνη» σχολιάζουν στελέχη του Μαξίμου.

Όχι σε νέα Εξεταστική

Η νέα έρευνα αφορά την διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ, της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της ψευδομαρτυρίας του μάρτυρα του Σταμάτη Τρίμπαλη στην εξεταστική μετά την ομολογία του ότι κατέθεσε καθ’ υπαγόρευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συναινέσει στο αίτημα του Ν. Ανδρουλάκη για τη σύσταση δεύτερης Εξεταστικής Επιτροπής. «Εξεταστική έχει γίνει» λένε και σε ότι αφορά τον ψευδομάρτυρα παραπέμπουν σε άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. «Η αντιπολίτευση θέλει να μετατρέψει την Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης ξορκίζοντας μια νέα εξεταστική.

Στο παρασκήνιο η ανησυχία χτυπάει ..κόκκινο

Αυτά στο προσκήνιο. Διότι στο παρασκήνιο η ανησυχία περισσεύει.

Πρώτον, διότι υπάρχει ο φόβος η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων να γίνει προεκλογική θηλιά στον λαιμό της κυβέρνησης όπως ακριβώς έγιναν και τα Τέμπη με τις θεωρίες του ξυλολίου στοιχίζοντας στην κυβέρνηση αρκετές δημοσκοπικές μονάδες.

Δεύτερον, διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει η νέα έρευνα που μπορεί να καταλήξει. Δεδομένου ότι ο αριθμός των νέων μαρτύρων ανοίγει σαν βεντάλια περιλαμβάνοντας το σύνολο των εργαζομένων στην intellexa και όχι μόνον.

Tρίτον, διότι θα είναι πολύ δύσκολο κανείς να πειστεί μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις ότι έγιναν τόσο εκτεταμένες υποκλοπές εν αγνοία του Μαξίμου.

Τέταρτον, επειδή καθίσταται πλέον φανερό ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να αλλάξει την ατζέντα των σκανδάλων παρά τις επίμονες προσπάθειες του τελευταίου έτους.

Ο παράγοντας Γρ. Δημητριάδης -Το εξώδικο στον Αλ. Τσίπρα

Η κυβέρνηση έχει αναλάβει στο παρελθόν την πολιτική ευθύνη για τις υποκλοπές. Όμως, η απομάκρυνση του ανιψιού του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη – υπεύθυνου τότε της ΕΥΠ- από το Μαξίμου από μόνη της καθιστά προβληματική την επιχειρηματολογία της άγνοιας εκ μέρους της κυβέρνησης.

Ήδη, ο Γρ. Δημητριάδης έστειλε εξώδικο στον Αλέξη Τσίπρα μετά την ιδιαιτέρως αιχμηρή αναφορά του στις ευθύνες «Μητσοτάκη- Δημητριάδη» . Με τις σχέσεις Κ. Μητσοτάκη- Γρ. Δημητριάδη να βρίσκονται καιρό τώρα στο …ναδίρ.