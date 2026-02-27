Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς θα καταθέσει τη δική του πρόταση. Τόσο προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όσο και προς τον Σωκράτη Φάμελλο.

Από την ώρα που βγήκε η απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία έτσι ώστε τα προοδευτικά κόμματα να δράσουν από κοινού – αν και όλα δείχνουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης προτίθεται να κινηθεί μονομερώς.

Όπως και να έχει, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς θα καταθέσει τη δική του πρόταση. Τόσο προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όσο και προς τον Σωκράτη Φάμελλο. Πρώτος στόχος, πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι το να έρθει στη Βουλή ο Σταμάτης Τρίμπαλης, που μέχρι και πριν από λίγο καιρό ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel, του καταδικασμένου, πλέον, πρωτόδικα επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου.

Και αυτό γιατί στην κατάθεση του στο δικαστήριο, είχε πει ορθά κοφτά ότι γνώριζε τις ερωτήσεις που θα δέχονταν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά την κατάθεση του στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής! Και τότε, παρά την ένορκη κατάθεση, δεν κρίθηκε σκόπιμο να του ζητήσει εξηγήσεις το Κοινοβούλιο.

Τώρα, μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις, ο Αλέξης Χαρίτσης θα ζητήσει να έρθει ο εν λόγο κύριος στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και μάλιστα, άμεσα…

Α.Γ.