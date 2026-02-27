Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, ένας καταρράκτης λίγο πιο έξω από την Αθήνα, κοντά στο Πικέρμι. Ένα καταφύγιο για την πανίδα και τη χλωρίδα της Αττικής.

Οι καταρράκτες αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά, «άγρια» φυσικά φαινόμενα που δημιουργούνται με την πάροδο των χρόνων λόγω του γεωλογικού σχηματισμού. Θεωρούνται φυσικοί σχηματισμοί όπου ένα ποτάμι ή ρέμα πέφτει απότομα από μεγαλύτερο σε χαμηλότερο υψόμετρο, δημιουργώντας ελεύθερη πτώση νερού πάνω σε βράχια.

Συνήθως δημιουργούνται λόγω της διαφορετικής σκληρότητας των πετρωμάτων, όπου το νερό τα διαβρώνει, προκαλώντας προεξοχές, καταλήγοντας σε μία απότομη πτώση. Οι σεισμοί και οι γεωλογικές μεταβολές συμβάλλουν στη δημιουργία των καταρρακτών, ενώ θεωρείται αξιοπερίεργο το γεγονός πως με την πάροδο του χρόνου ένας καταρράκτης μπορεί να μετακινηθεί προς τα πίσω, λόγω της διάβρωσης και της ορμής του ύδατος.

Στις περιοχές όπου καταγράφονται καταρράκτες μικροί, μεγάλη, με έντονη ορμή ή όχι, παρατηρούνται ιδιαίτερα οικοσυστήματα με έντονη χλωρίδα και πανίδα, ενώ θεωρούνται πόλος έλξης για τους φυσιολάτρες.

Για την Ελλάδα, δεν υπάρχει ένας επίσημος, καθολικά αποδεκτός αριθμός καταρρακτών, καθώς κάθε γωνιά της χώρας κρύβει μικρές εκπλήξεις, ενώ η γεωλογική της μορφολογία και η έντονη παρουσία του νερού συμβάλλει στη δημιουργία άγνωστων καταρρακτών.

Παρ’ όλα αυτά, ένας από τους πιο γνωστούς καταρράκτες, παραμένει μέχρι και σήμερα κοντά στην Αττική, δημιουργώντας ένα υπερθέαμα, ένα φυσικό οικοσύστημα μία ανάσα μακριά από την Αθήνα.

Ο λόγος για τον Καταρράκτη του Βαλανάρη, στο Ντράφι Πεντέλης.

Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα στην Αττική - Καταρράκτης Βαλανάρη, Ντράφι

Πρόκειται για έναν μικρό αλλά όμορφο και εντυπωσιακό καταρράκτη εντός συνόρων Αττικής στην περιοχή Ντράφι Πεντέλης. Παρότι η γύρω περιοχή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή λόγω των πυρκαγιών, η ορμή του νερού διατηρεί μέχρι και σήμερα το φαινόμενο.

Στην περιοχή παρατηρείται έντονη χλωρίδα και πανίδα, δημιουργώντας ένα ζωντανό καταφύγιο της φύσης στην πρωτεύουσα.

Ουσιαστικά, ο Καταρράκτης Βαλανάρη σχηματίζεται από το ομώνυμο ρέμα, ένα από τα τελευταία σχεδόν άγρια ρέματα της Αττικής, που είναι γνωστό και με τις ονομασίες Λυκόρεμα, Βαθύρεμα ή Μεγάλο Ρέμα, και βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλαγιά της Πεντέλης, στην περιοχή Ντράφι - Καλλιθέα.

Το ύψος του αγγίζει περίπου τα 5 με 6 μέτρα και αποτελεί έναν από τους λίγους φυσικούς καταρράκτες της Αττικής, διατηρώντας ροή νερού σχεδόν όλο τον χρόνο.

Ταυτόχρονα, η μορφή του, λόγω της ορμής μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, καθώς σε περιόδους ξηρασίας χωρίζεται σε δύο μικρότερους «δίδυμους» καταρράκτες, ενώ μετά από έντονες βροχοπτώσεις μετατρέπεται σε ορμητικό χείμαρρο.

Το τοπίο γύρω του χαρακτηρίζεται από πλούσια φυσική βλάστηση και έντονο φυσικό ανάγλυφο, παρότι η ευρύτερη περιοχή έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν από πυρκαγιές.

Η πρόσβαση στον Καταρράκτη Βαλανάρη γίνεται από την περιοχή Ντράφι της Πεντέλης, με κατεύθυνση προς το ρέμα, όπου σε κάποιο σημείο ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος δίνει τη θέση του σε χωμάτινη διαδρομή. Από εκεί απαιτείται σύντομη πεζοπορία μέσα από μονοπάτι με φυσικό έδαφος και ελαφριές υψομετρικές διαφορές.

Η διαδρομή, αν και όχι ιδιαίτερα δύσκολη, προσφέρει μια όμορφη εμπειρία μέσα στο φυσικό τοπίο πριν καταλήξει στο σημείο του καταρράκτη, ενώ συνολικά, αποτελεί έναν μικρό αλλά ιδιαίτερα γοητευτικό φυσικό προορισμό κοντά στην Αθήνα, ιδανικό για μια σύντομη απόδραση στη φύση.

