Ένα «διαμάντι» της Εύβοιας που λίγοι γνωρίζουν.

Είναι αλήθεια, πως η Εύβοια, αποτελεί ένα από τα πιο πολυδιάστατα και πολυμορφικά μέρη της Ελλάδας, με τοπία που κόβουν την ανάσα και θέα σε κάθε πλευρά του Αιγαίου και του Ευβοϊκού.

Συνδυάζει με έναν μοναδικό τρόπο, το βουνό και τη θάλασσα, τα καταπράσινα δάση και τις ατελείωτες παραλίες. Οι εναλλαγές του τοπίου, η τοπική κουζίνα, και η εύκολη πρόσβαση από την ηπειρωτική Ελλάδα την καθιστούν έναν τόπο που συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορία και πολιτισμό, ενώ ακόμη και τα πιο απομονωμένα της χωριά, έχουν μία ξεχωριστή ομορφιά.

Οι καταρράκτες από την άλλη, αποτελούν εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα όπου το νερό πέφτει κάθετα από ύψος, δημιουργώντας ένα δυναμικό τοπίο που διεγείρει τις αισθήσεις. Είναι συχνά συνδεδεμένοι με ποτάμια, χαράδρες και ορεινά οικοσυστήματα, προσφέροντας δροσιά, έντονη φυσική ενέργεια και μοναδική αισθητική, ενώ λειτουργούν και ως ξεχωριστά οικοσυστήματα.

Έτσι λοιπόν, σε πολλές γωνιές της χώρας, μπορείτε να εντοπίσετε μικρούς και μεγαλύτερους καταρράκτες ιδανικούς για πεζοπορία κάτω από την ηρεμία της φύσης και την άγρια ομορφιά του βουνού.

Στην Εύβοια λοιπόν, «φιλοξενείται», ένα καλά κρυμμένο μυστικό της φύσης, ένας καταρράκτης 25 μέτρων με ανάγλυφη ομορφιά.

Καταρράκτης Μανικιάτης – Ένα ακατέργαστο διαμάντι της Εύβοιας

Ο Μανικιάτης λοιπόν, αποτελεί μέρος του ομώνυμου ποταμού που διαρρέει την περιοχή και εντοπίζεται πλησίον του χωριού Μανίκια της Εύβοιας, εκεί όπου συνδυάζεται εξαιρετικά η ομορφιά του βουνού και του υδάτινου στοιχείου.

Τα Μανίκια, ανήκουν στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου και απέχουν περίπου 2 ώρες οδικώς από την Αθήνα με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα εύκολο να φτάστε εκεί.

Παρ’ όλα αυτά, δεν ισχύει το ίδιο και για τον καταρράκτη Μανικιάτη, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό τοπίο, καλά κρυμμένο από την κοινή θέα, «χωμένος» μέσα σε μία βαθιά κοιλάδα.

Από το λιμάνι της Κύμης, μέχρι το χωρίο, διασχίζετε μία ανεπανάληπτης ομορφιάς διαδρομή, με πυκνή βλάστηση και θέα προς το Αιγαίο, ενώ για να οδηγηθείτε στον καταρράκτη θα πρέπει να είστε εξοπλισμένοι με υπομονή και έτοιμοι να βραχείτε, να κολυμπήσετε και να αναρριχηθείτε σε βραχώδη περιοχές, χωρίς ωστόσο η πεζοπορία να έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

Όσον αφορά τον καταρράκτη, πρόκειται για ένα εντυπωσιακό φαινόμενο καρφωμένος σε λόφους γύρω από το ορεινό χωριό Μανίκια στην κεντρική-ανατολική Εύβοια, το οποίο απλώνετε σε υψόμετρο 450 μέτρων στις πλαγιές ενός ασβεστολιθικού βουνού που ονομάζεται Κόστυλας, πάνω από το οποίο απλώνεται το οροπέδιο της Μελείνας.

{https://www.youtube.com/watch?v=wpqVP_OlaxU}

Η πεζοπορία, από την εκκίνηση μέχρι τον τελικό προορισμό, είναι μαγευτική με το τοπίο να εναλλάσσεται από βραχώδης περιοχές, πυκνή βλάστηση και κρυστάλλινα νερά, ενώ κατά μήκος του μονοπατιού, υπάρχουν κόκκινα σημάδια που δείχνουν την σωστή διαδρομή, για την οποία θα χρειαστείτε περίπου 30 λεπτά μέτριου βάδην για να διασχίσετε, με την θέα να σας ανταμείβει όσο πλησιάζετε στον Μανικιάτη.

Ο καταρράκτης είναι λιγότερο γνωστός σε σχέση με άλλους φυσικούς προορισμούς, άρα είναι ένας ήσυχος – ακατέργαστος προορισμός, ενώ η κατάλληλη εποχή για να μεταβείτε στο σημείο, είναι η άνοιξη και το καλοκαίρι, καθώς τότε θα μπορέσετε να κολυμπήσετε και στα κρυστάλλινα νερά που πέφτουν από ύψος 25 μέτρων και δημιουργούν μία πεντακάθαρη λίμνη.

Το τοπίο, περικυκλώνεται από αιωνόβια πλατάνια που παρέχουν φυσική σκιά, ενώ ο παφλασμός του νερού, δημιουργεί μία ειδυλλιακή αίσθηση και σας οδηγεί στην «πηγή», στον καταρράκτη, σε ένα από τα πιο ξεχωριστά τοπία της Εύβοιας.