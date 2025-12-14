Βόλτες και Χριστούγεννα κάτω από το Βόρειο Σέλας, στην χιονισμένη Φιλανδία, εκεί όπου οι γιορτές αποκτούν διαφορετική ουσία και μαγεία.

Η επίσκεψη στο Ροβανιέμι της Φιλανδίας, είναι το όνειρο όλων όσων αγαπούν τα Χριστούγεννα και λατρεύουν τη μαγεία, τη λάμψη και τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Το Ροβανιέμι, βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Φιλανδίας, είναι η πρωτεύουσα της Λαπωνίας, και απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από τον Αρκτικό Κύκλο, ενώ θεωρείται η πατρίδα του Άγιου Βασίλη, κάνοντας τον τόπο ακόμη πιο μαγικό από όσο ήδη είναι.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, το – σχεδόν πάντα- χιονισμένο τοπίο και το σκοτάδι, δημιουργούν μία άκρως εντυπωσιακή εικόνα, με το Βόρειο Σέλας, να θεωρείται ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα παγκοσμίως.

Έτσι, η πρωτεύουσα της Λαπωνίας, αν και είναι μία σχετικά μικρή πόλη, φιλοξενεί ιδιαίτερα έθιμα κατά τη διάρκεια των εορτών, ενώ τη διαρρέει και ο ποταμός Kemijoki, ο μεγαλύτερος σε μήκος της χώρας, όπως και ο ποταμός Ounasjoki.

Χριστούγεννα στην μαγική Φιλανδία – Στο Ροβανιέμι, το χωριό του Άη Βασίλη

Τα Χριστούγεννα στο Ροβανιέμι μοιάζουν σαν να βγαίνουν κατευθείαν από παραμύθι. Η πόλη είναι τυλιγμένη σε λευκό, παχύ χιόνι, τα φώτα λάμπουν παντού μέσα στο σκοτάδι και ο αέρας μυρίζει πεύκο και κανέλα, δύο οσμές, άμεσα συνδεδεμένες με τα Χριστούγεννα.

Το Santa Claus Village ζωντανεύει με εορταστική μουσική, φωτιές και πολύχρωμα ξωτικά, ενώ μπορείτε να συναντήσεις τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη στο γραφείο του και να στείλετε γράμμα από το μαγικό ταχυδρομείο, ένα όνειρο μικρών και μεγάλων, που μπορεί να ζωντανέψει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, μπορείτε να κάνετε βόλτες με έλκηθρο που το οδηγούν οι τάρανδοι και – αν είστε τυχεροί – να απολαύσετε τα μαγευτικά χρώματα από το Βόρειο Σέλας.

Το ταξίδι από την Αθήνα στο Ροβανιέμι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια μικρή περιπέτεια που σε βάζει σταδιακά στο κλίμα της Λαπωνίας και σίγουρα αξίζει να βιώσετε.

Unsplash/ Mark Blackwell

Συνήθως περιλαμβάνει μία στάση στο Ελσίνκι και από εκεί η επόμενη πτήση σας φτάνει στην καρδιά των Χριστουγέννων. Το τοπίο εκεί, αλλάζει θεαματικά και η θέα από ψηλά είναι μαγευτική, με παγωμένες λίμνες ατελείωτα δάση και κάτασπρα τοπία, που «μυρίζουν» γιορτές.

Από οικονομικής πλευράς, το ταξίδι στο Ροβανιέμι τα Χριστούγεννα, μπορεί να μην είναι και ιδιαίτερα οικονομικό, καθώς πρόκειται για την πιο δημοφιλή περίοδο του έτους.

Τα αεροπορικά εισιτήρια με ανταπόκριση στο Ελσίνκι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, κυμαίνονται μεταξύ των 300 έως 400 ευρώ, ωστόσο αν το Ροβανιέμι, είναι ένα από τα όνειρά σας, μπορείτε να κλείσετε μήνες νωρίτερα τα αεροπορικά, έτσι ώστε να εντοπίσετε και πιο οικονομικές τιμές. Μάλιστα, εκεί, τα Χριστούγεννα ξεκινούν από τις αρχές του χειμώνα, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια νωρίς το Δεκέμβριο, να είναι μέχρι και 40% πιο οικονομικές.

Όσον αφορά τη διαμονή κατά την περίοδο αιχμής, αγγίζουν το ποσό των 250 έως και 500 ευρώ, ανά διανυκτέρευση, τιμές οι οποίες μεταβάλλονται και προσαρμόζονται ανάλογα το κατάλυμα, την εποχή που επιλέγετε και την περίοδο που οργανώνετε το ταξίδι σας.

Σχετικά με το φαγητό και τις δραστηριότητες, μπορείτε να βρείτε τόσο οικονομικές – όσο και πιο αυξημένες τιμές, ενώ η επίσκεψη στο Χωριό του Άγιου Βασίλη, έχει κόστος από 20 έως 50 ευρώ.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, από οικονομικής απόψεως, το ταξίδι μπορεί να κοστίσει από 2.295 έως 3.200 ευρώ, για μία εβδομάδα, στην καρδιά των Χριστουγέννων.

Παρ’ όλα αυτά, αρκετά ταξιδιωτικά γραφεία, δημιουργούν πακέτα, που καλύπτουν την διαμονή, τα αεροπορικά και ορισμένες από τις δραστηριότητες, ενώ αν αρχίστε να οργανώνετε περίπου 8 μήνες νωρίτερα το ταξίδι, τα πακέτα προσφορών, μπορεί να είναι ακόμη πιο οικονομικά.