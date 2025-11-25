Καλάβρυτα: Ένας τόπος που μαγεύει, με βουνά, έλατα, τρεχούμενα νερά και πλούσια ιστορία.

Με το πέρασμα των χρόνων, τα Καλάβρυτα, έχουν αποκτήσει μία ιδιαίτερη σύνδεση με την ιστορία του τόπου της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μία πόλη, χτισμένη στις πλαγιές του Χελμού, που συνδυάζει την φυσική ομορφιά, την παράδοση και την σύγχρονη ζωή, ενώ θεωρείται το κέντρο και η αρχή για να περιπλανηθείτε σε γύρω περιοχές.

Η περιοχή των Καλαβρύτων, είναι «πνιγμένη» από έλατα, πεύκα και πλατάνια που τους χειμερινούς μήνες, σκεπάζονται από πυκνό χιόνι και δημιουργούν μία εικόνα απαράμιλλης ομορφιάς.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο, ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος με μία από τις πιο όμορφες διαδρομές της χώρας που περνά μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού, η Μονή Αγίας Λαύρας και το Μέγα Σπήλαιο, αποτελούν μόνο μερικά από τα μέρη που θα πρέπει να επισκεφτείτε για να αποκτήσετε μία ολοκληρωμένη εμπειρία στην περιοχή.

Παρ’ όλα αυτά, είναι αλήθεια, πως γύρω από τα Καλάβρυτα, δεσπόζουν μικρά και μεγαλύτερα χωριά. Οικισμοί, χτισμένοι μέσα στη φύση με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, πέτρινα σπίτια και πυκνά δάση.

Ίσως τα πιο γνωστά από αυτά να είναι η Κλειτορία, ένα χωριό χτισμένο σε πεδιάδα, το Ζαχλώρου, που βρίσκεται μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού και το Βραχνί, που φημίζεται για την αρχιτεκτονική και την πανοραμική θέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχα, το Πλανητέρο, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ωστόσο λιγότερο γνωστά χωριά, με απεριόριστη ομορφιά και χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν.

Πλανητέρο – Ένα χωριό όνειρο δίπλα στα Καλάβρυτα

Το Πλανητέρο είναι ένα από τα ομορφότερα και πιο χαρακτηριστικά χωριά της περιοχής πλησίον της Κλειτορίας στα Καλάβρυτα, που φημίζεται για το νερό του, τα αιωνόβια πλατάνια, τη φύση και την μοναδική ατμόσφαιρα που προσφέρει στους επισκέπτες.

Το χωριό, βρίσκεται χτισμένο σε υψόμετρο, περίπου 600 μέτρων, πλησίον του Αροανίου ποταμού, ενώ η καρδιά του οικισμού «χτυπάει» ακριβώς εκεί που τα νερά ρέουν.

Παράλληλα, στο σημείο, δημιουργείται ένα άκρως εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, καθώς το νερό του ποταμού, αναβλύζει από το έδαφος και τους βράχους, σχηματίζοντας έναν μικρό επίγειο παράδεισο, με πολλαπλές μικρές λίμνες, και θεώρατα πλατάνια.

{https://www.youtube.com/watch?v=YxFg6bNkJBw}

Τα πλατάνια, όπως είναι γνωστό για να ζήσουν, να μεγαλώσουν και να πολλαπλασιαστούν, χρειάζονται απεριόριστο νερό, επομένως στο χωριό Πλανητέρο, έχουν βρει το «σπίτι τους». Ουσιαστικά, το Πλανητέρο είναι από τα πιο δροσερά και πράσινα μέρη της Αχαΐας με πλούσια βλάστηση και φυσική ομορφιά.

Μάλιστα, λόγω της μορφολογίας της περιοχής, στο σημείο δεσπόζουν επί σειρά ετών, οι παραδοσιακοί, εντυπωσιακοί νερόμυλοι, που κυρίως παλαιότερα, χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους για βιοποριστικούς λόγους.

Το Πλανητέρο ανήκει σε μια ένωση «Μύλων, Νεροτριβών και Ιχθυοτροφείων», με την πέστροφα να αποτελεί σημείο αναφοράς. Στα γύρω εστιατόρια οι δεξαμενές με τις ζωντανές πέστροφες βρίσκονται δίπλα στις πηγές, και το ψάρι σερβίρεται σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών.

Γύρω από τις πηγές του Αροανίου, τα τεράστια αιωνόβια πλατάνια δημιουργούν μια εντυπωσιακή φυσική οροφή από φύλλωμα. Η σκιά τους είναι τόσο πυκνή που ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού το μέρος παραμένει δροσερό, αποπνέοντας μια αίσθηση ηρεμίας και ξεκούρασης. Οι ρίζες τους αγκαλιάζουν το έδαφος και τις μικρές λιμνούλες, δίνοντας στο Πλανητέρο μια σχεδόν παραμυθένια εικόνα.

Αν και δεν θεωρείται μεγάλο χωριό, το Πλανητέρο ενδείκνυται για αποδράσεις μέσα στη φύση, μέσα σε ένα σκηνικό που θυμίζει Άλπεις σε μικρογραφία.

{https://www.youtube.com/watch?v=KTpsFfTwOUc}