Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες και τα βίντεο της Ιωάννας Τούνη από το ταξίδι της.

Με μία νέα ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επέστρεψε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Φεβρουαρίου η Ιωάννα Τούνη.

Συγκεκριμένα, η γνωστή influencer, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο με τον αγαπημένο της, με στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στη Σαουδική Αραβία.

Στο καρουζέλ φωτογραφιών απεικονίζεται η ίδια χαμογελαστή να απολαμβάνει τον ήλιο και τις στιγμές χαλάρωσης στην πισίνα με φόντο τα εμβληματικά βράχια της ερήμου.

Τα πλάνα, φαίνεται να έχουν τραβηχτεί μέσα στο ξενοδοχείο που διέμενε το ζευγάρι.

Η Ιωάννα Τούνη, «πέταξε» με τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία στις αρχές του Φεβρουαρίου, ενώ μέσα από τα βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, αποκάλυψε πως το ταξίδι ήταν δώρο για την επέτειο ενός έτους.

