Ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε την σκηνική παρουσία και τις ενδυματολογικές επιλογές του Akyla.

Την δική του κριτική άσκησε ο Λάκης Γαβαλάς για την εμφάνιση του Akyla στον εθνικό τελικό της Eurovision, όπου ξεχώρισε με το τραγούδι, τη φωνή και τη σκηνική του παρουσία, με αποτέλεσμα να είναι ο νικητής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο στη Βιέννη.

Ειδικότερα, ο σχεδιαστής μόδας, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, αναφέρθηκε στις στιλιστικές του απόψεις και τη σκηνική του παρουσία. Τόνισε μάλιστα, πως είναι προτιμότερο «να το βουλώνουν» όσοι κάνουν αρνητικές κριτικές σε ανθρώπους που προσπαθούν να είναι πιο μπροστά από την εποχή τους.

Ο Λάκης Γαβαλάς, αφού σχολίασε με χιούμορ την παρουσία του στο J2US, μίλησε για τον Akyla και τις αρνητικές κριτικές: «Η Ελλάδα καλύτερα να το βουλώνει και να μην κάνει κριτικές για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά. Κάποιοι από αυτούς δηλαδή. Ο Akylas είναι μία προσωπικότητα και καλά έκανε και πήγε στην Eurovision. Για τα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι φανταστικός. Είναι σωστός στην εποχή που ζούμε».

Και συνέχισε: «Η θλίψη πρέπει να φεύγει μακριά από τους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες πρέπει να δίνουν χαρά, ζωντάνια και αυτός το κάνει πάρα πολύ καλά. Τα ρούχα του τα βρήκα και πάρα πολύ απλά. Το στυλ του θα το χαρακτήριζα happy visual. Δηλαδή μία ευτυχισμένη παρουσία. Αυτό το παιδί έκανε άρτια τη δουλειά του και θα πω ποιος αδίκησε τη φωνή του και το look του».

Με αφορμή το σχόλιό του για τη σκηνική παρουσία του 27χρονου καλλιτέχνης, ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε και για τις στιλιστικές επιλογές του Good Job Nicky: «Έκανε ένα πολύ φορτωμένο look, έβαλε πολύ δυνατά τη φωνή του, όλα στο μάξιμουμ και δεν άφησε το σασπένς. Ενώ ο Akylas μίλησε για τη μαμά του, έκανε πράγματα και ήταν ξύπνιο».

