Η Fancy κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες για το γηραιότερο εν ζωή άλογο.

Όταν οι γονείς της τής έκαναν τελικά το χατήρι και αγόρασαν τη Fancy, η 8χρονη τότε Πέιτζ Σίγκμον Μπλούμερ δεν περίμενε ότι θα μεγαλώσει με αυτό το άλογο. Ούτε ότι εκείνο θα έμπαινε στο βιβλίο Γκίνες.

Η Fancy, ένα άλογο που ζει σε φάρμα στο Άλντι της Βιρτζίνια, κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες για το γηραιότερο εν ζωή άλογο. Γεννήθηκε την 1η Απριλίου 1988 και όταν η Fancy έκλεισε τα 37 της χρόνια, η Πέιτζ αποφάσισε να καταθέσει αίτημα προκειμένου να μπει στις λίστες με τα ρεκόρ Γκίνες, όπως και έγινε: σε ηλικία 37 ετών και 329 ημερών αναγνωρίστηκε ως το γηραιότερο εν ζωή άλογο.

«Δεν θα το πίστευα αν μου είχαν πει ότι σε ηλικία 33 και 37 ετών, αντίστοιχα, η Fancy κι εγώ θα είμαστε ακόμα μαζί και θα μοιραζόμαστε αναμνήσεις μιας ζωής», δήλωσε η Πέιτζ και συμπλήρωσε ότι παρότι το άλογο έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα υγείας, δεν τα παρατά ποτέ.

{https://www.youtube.com/watch?v=6NcO3y4SLJg}

Μόλις η Πέιτζ είδε για πρώτη φορά τη Fancy, άρχισε να παρακαλά τους γονείς της να πάρουν το άλογο στο σπίτι της οικογένειας. Τελικά, αγόρασαν τη Fancy τον Ιούνιο του 2000, όταν το άλογο ήταν 12 ετών και η κόρη τους 8 χρονών. «Ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου», θυμάται η Πέιτζ.

Άλογα όπως η Fancy συνήθως ζουν 25-35 χρόνια, αλλά χάρη στη φροντίδα έχει ξεπεράσει αυτό το προσδόκιμο ζωής. Εκτός από τη φροντίδα, για την Πέιτζ δεν υπάρχει άλλο μυστικό για τη μακροζωία της Fancy πέρα από την εμπιστοσύνη στους κτηνιάτρους. «Κάθε άλογο χρειάζεται ένα σταθερό και στοργικό σπίτι, έναν ταλαντούχο πεταλωτή, μια έμπειρη ομάδα κτηνιάτρων, συνεπή διατροφή και καλή παρέα», τονίζει.

Όσο για την αγαπημένη της στιγμή με τη Fancy, ήταν όταν το άλογο γνώρισε την κόρη της Πέιτζ.