Συμφωνία επ’ αόριστον για τα πυρηνικά θέλουν οι ΗΠΑ, κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Ιράν την Πέμπτη.

Μία συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που θα ισχύει επ’ αόριστον θέλει ο Λευκός Οίκος, ενώ η Ουάσινγκτον αφήνει ανοιχτό «παράθυρο» για περαιτέρω συζητήσεις αναφορικά με τους πυραύλους της Τεχεράνης.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ξεκαθάρισε ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα ισχύει επ’ αόριστον, σύμφωνα με πηγές του Axios. Ένα «μήνυμα» προς την Τεχεράνη, ενόψει του τρίτου γύρου συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών που θα πραγματοποιηθούν, αύριο, Πέμπτη, στη Γενεύη. Αυτή η συνάντηση πιθανότατα θα είναι η τελευταία ευκαιρία για να σημειωθεί διπλωματική πρόοδος, εκτιμά το Μέσο.

«Ξεκινάμε με τους Ιρανούς με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ρήτρα λήξης. Είτε πετύχουμε συμφωνία, είτε όχι, η προϋπόθεσή μας είναι: πρέπει να συμπεριφέρεστε σωστά για το υπόλοιπο της ζωής σας», είπε ο Γουίτκοφ σε ιδιωτική συνάντηση που είχε με δωρητές της Αμερικανο- Ισραηλινής Επιτροπής Δημοσίων Υποθέσεων (AIPAC), στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Axios.

Ο Τραμπ και άλλοι επικριτές της συμφωνίας του 2015 με το Ιράν για τα πυρηνικά, την οποία διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Ομπάμα, έχουν χαρακτηρίσει τις «ρήτρες λήξης» ως ένα από τα βασικά ελαττώματά της. Σε εκείνη τη συμφωνία, την οποία απέσυρε ο Τραμπ, οι περιορισμοί για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εξέπνεαν σταδιακά μεταξύ 8 και 25 ετών από την υπογραφή της. Επίσης, η Τεχεράνη δεσμευόταν να μην επιδιώξει ποτέ την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα στο CBS ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπογράψει μια «καλύτερη» συμφωνία που θα διασφάλιζε πως το πυρηνικό πρόγραμμά της «θα παρέμενε ειρηνικό για πάντα».

Μετά τα πυρηνικά, οι πύραυλοι

Επιπλέον, ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν επικεντρώνονται επί του παρόντος σε πυρηνικά ζητήματα, αλλά αν επιτευχθεί μια συμφωνία, η κυβέρνηση Τραμπ θα ήθελε να γίνουν περαιτέρω συνομιλίες για το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την υποστήριξη οργανώσεων. Σε εκείνο το σημείο, η Ουάσιγκτον θα ήθελε να συμμετέχουν στις συνομιλίες άλλες χώρες της περιοχής, σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τα δύο βασικά ζητήματα είναι η ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο και η τύχη του σχετικού αποθέματος της χώρας. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να είναι ανοιχτός σε «μηδαμινό» εμπλουτισμό, αν το Ιράν αποδείξει ότι αυτό δεν θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν πυρηνικό όπλο.

«Τελευταία ευκαιρία» οι συνομιλίες στη Γενεύη την Πέμπτη

Αύριο, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στη Γενεύη. Αντικείμενο του τρίτου γύρου των συνομιλιών θα είναι η λεπτομερής πρόταση του Ιράν για μια συμφωνία επί των πυρηνικών. Δεν είναι σαφές αν η Τεχεράνη έχει ήδη στείλει στην Ουάσινγκτον αυτή την πρόταση.

Αυτή η συνάντηση πιθανότατα θα είναι η τελευταία ευκαιρία για να σημειωθεί διπλωματική πρόοδος, εκτιμά το Axios. Τα όσα θα μεταφέρουν ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ στον Τραμπ μετά τη συνάντηση θα επηρεάσουν σημαντικά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, δηλαδή αν θα συνεχίσει τις συνομιλίες ή θα διατάξει επίθεση στο Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι οι Ιρανοί δέχονται μεγάλη πίεση από τους διαμεσολαβητές- το Ομάν, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία- για να προχωρήσουν σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία θα αποτρέπει τον πόλεμο. Όμως, πολλοί αξιωματούχοι- τόσο στην περιοχή, όσο και στην Ουάσινγκτον- παραμένουν επιφυλακτικοί για το αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να περάσουν τον πήχη που έχει βάλει ο Τραμπ.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο πιο τρελό και το χειρότερο καθεστώς στον κόσμο να έχει πυρηνικά όπλα. Αυτός είναι ο στόχος που έχει θέσει ο πρόεδρος. Θα προσπαθήσει να τον πετύχει διπλωματικά, αλλά έχει αρκετά άλλα εργαλεία στη διάθεσή του προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί. Έχει δείξει προθυμία να τα χρησιμοποιήσει και ελπίζω ότι οι Ιρανοί θα το λάβουν σοβαρά υπόψη στις αυριανές διαπραγματεύσεις», δήλωσε στο Fox News ο Τζ. Ντ. Βανς.

Από την άλλη, ο Αραγτσί δήλωσε στο India Today πως στόχος του στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη είναι να αποτραπεί ο πόλεμος. «Στον προηγούμενο γύρο κάναμε πρόοδο. Μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο κατανόησης και πιστεύω ότι με βάση αυτό μπορούμε να οικοδομήσουμε κάτι στη μορφή μιας συμφωνίας», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας. Ωστόσο, τόνισε ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για πόλεμο «επειδή θέλουμε να τον εμποδίσουμε».