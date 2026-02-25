Τα συγχαρητήρια του Αμερικανού προέδρου στον Ινφαντίνο.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο συμπλήρωσε 10 χρόνια στην προεδρία της FIFA και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να τον συγχαρεί.

Σε ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ινφαντίνο «σπουδαίο ηγέτη» και ευχήθηκε να παραμείνει στο «τιμόνι» της FIFA ακόμα και άλλα… 30 χρόνια.

«Συγχαρητήρια στον Τζιάνι Ινφαντίνο για τα 10 χρόνια που είναι πρόεδρος τηςFIFA. Τι σπουδαίος ηγέτης έχει υπάρξει. Ελπίζω να είναι εκεί για άλλα 10, 20 ή 30 χρόνια!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2026707983229399204}

Η στενή σχέση του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο 55χρονος απένειμε στον Αμερικανό πρόεδρο το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA, μια… παρηγοριά στον Τραμπ για το Νόμπελ που δεν πήρε.

Πέρα από τις πολλές συναντήσεις του, ο Ινφαντίνο ήταν παρών- ανάμεσα σε ηγέτες από όλο τον κόσμο- τόσο στη σύνοδο που διοργάνωσε ο Τραμπ μετά την εκεχειρία στη Γάζα, όσο και στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου, την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί, ο 55χρονος εμφανίστηκε με καπελάκι που έγραφε μπροστά «ΗΠΑ» και στο πλάι τους αριθμούς «45-47», μια αναφορά στις δύο προεδρικές θητείες του Τραμπ.