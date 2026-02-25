Στην ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Τραμπ επανέλαβε πως το Ιράν ξαναχτίζει το πυρηνικό του πρόγραμμα, χωρίς να παρουσιάσει ωστόσο στοιχεία.

Το Ιράν κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για «μεγάλα ψέματα» σε ο,τι αφορά στο πυρηνικό της πρόγραμμα και την εξέγερση του Ιανουαρίου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαίλ Μπαγκάι, ισχυρίστηκε σύμφωνα με το TIME, πώς οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε μια εκστρατεία «παραπληροφόρησης» εναντίον του Ιράν.

«Ό,τι ισχυρίζονται σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους του και τον αριθμό των θυμάτων κατά τη διάρκεια των αναταραχών του Ιανουαρίου είναι απλώς η επανάληψη "μεγάλων ψεμάτων"», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης σε ανάρτηση στα social media. «Οι επαγγελματίες ψεύτες είναι καλοί στο να δημιουργούν την «ψευδαίσθηση της αλήθειας»».

«Επανάλαβε ένα ψέμα αρκετά συχνά και γίνεται αλήθεια» πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος και συμπλήρωσε πως «είναι ένας νόμος προπαγάνδας που επινόησε ο Ναζί Γιόζεφ Γκέμπελς. Αυτός ο νόμος χρησιμοποιείται πλέον συστηματικά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τους κερδοσκόπους του πολέμου που την περικυκλώνουν, ιδιαίτερα από το γενοκτονικό ισραηλινό καθεστώς, για να εξυπηρετήσουν την απαίσια εκστρατεία παραπληροφόρησης κατά του έθνους του Ιράν. Ό,τι και αν ισχυρίζονται σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους του και τον αριθμό των θυμάτων κατά τη διάρκεια των αναταραχών του Ιανουαρίου είναι απλώς η επανάληψη "μεγάλων ψεμάτων". Κανείς δεν πρέπει να ξεγελιέται από αυτές τις εξέχουσες αναλήθειες» ανέφερε στην ανάρτησή του την οποία επανέλαβε στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, και τα αραβικά.

{https://twitter.com/IRIMFA_SPOX/status/2026565221288992926}

Τραμπ: Δεν έχουμε ακόμα ακούσει τις μυστικές λέξεις από το Ιράν

Η ανάρτηση του Μπαγκάι ήταν μία απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο, τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), όπου μεταξύ άλλων κατηγόρησε το Ιράν για επανέναρξη «σκοτεινών φιλοδοξιών» για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Τους προειδοποιήσαμε να μη κάνουν καμία μελλοντική προσπάθεια να ξαναχτίσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα, και ειδικά πυρηνικά όπλα.... Θέλουν να ξεκινήσουν εκ νέου και σε αυτή τη φάση επιδιώκουν τις σκοτεινές τους φιλοδοξίες τους» ισχυρίστηκε ο Τραμπ. Όμως ο Τραμπ - όπως και στην περίπτωση με τις επιθέσεις στα ναρκοπλοία - δεν παρουσίασε κανέναν στοιχείο που να το επιβεβαιώνει αυτό, ούτε ανέπτυξε τη θεωρία του γιατί οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το Ιράν έχει ξεκινήσει να ξαναχτίζει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Συνέχισε ωστόσο με ευθείες βολές κατά του Ιράν: «Έχουν ήδη αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και άλλες υπερπόντιες βάσεις και εργάζονται για να κατασκευάσουν πυραύλους, που σύντομα θα φτάνουν στις ΗΠΑ». Κατά την ομιλία του ο Τραμπ φάνηκε να αφήνει υπονοούμενα πως αν η Τεχεράνη δεν εγκαταλείψει αυτές τις φιλοδοξίες, οι ΗΠΑ θα κινηθούν στρατιωτικά εναντίον τους.

Στην ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ακόμα πως «είμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους (με το Ιράν). Εκείνοι θέλουν να κάνουμε συμφωνία αλλά δεν έχουμε ακόμα ακούσει τις μυστικές λέξεις "Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικό όπλο". Κανέναν έθνος δεν θα πρέπει να αμφισβητήσει ποτέ την αποφασιστικότητα της Αμερικής. Έχουμε την πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη στη Γη» είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

Την Πέμπτη οι διαπραγματεύσεις Ιράν - ΗΠΑ

Παρά τις επανειλημμένες απειλές Τραμπ, η αμερικανική και ιρανική αντιπροσωπεία συναντώνται εκ νέου την Πέμπτη στη Γενεύη. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε πως είναι εφικτή μία συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αποφυγή της σύγκρουσης, λίγες μόνο ώρες πριν τη συνάντηση με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Πρόσθεσε πως, «η ιστορική ευκαιρία να καταφέρουν μία συμφωνία χωρίς προηγούμενο» θα εξαρτηθεί από το αν «θα δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία» μία αναφορά στις δηλώσεις του Λευκού Οίκου, πως [προτεραιότητα του Αμερικανού προέδρου είναι πάντα η διπλωματία».

{https://twitter.com/araghchi/status/2026353059257811221}

Την Πέμπτη στη Γενεύη θα είναι ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με διαμεσολαβητή το Ομάν, που έχει δηλώσει πως ελπίζει μία καλύτερη έκβαση, ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρσωση μιας συμφωνίας.

Με πληροφορίες του TIME