Τελευταία χώρα που εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία λόγω Ιράν είναι η Αυστραλία.

Αρκετές χώρες ανά τον κόσμο αποσύρουν σταδιακά το προσωπικό τους από τις πρεσβείες τους στη Μέση Ανατολή και τους πολίτες τους την ώρα, που οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αυξάνονται.

Αντίστοιχα, οι χώρες έχουν εκδώσει και ταξιδιωτικές οδηγίες για το Ιράν ενώ προτρέπουν τους πολίτες τους, που βρίσκονται εκεί να εκκενώσουν άμεσα.

Η Αυστραλία κάλεσε τα μέλη οικογενειών διπλωματών στο Ισραήλ και τον Λίβανο να εγκαταλείψουν τις δύο χώρες, καθώς επιδεινώνεται η κατάσταση με την ασφάλεια στην περιοχή. Προσφέρει ακόμα εθελοντικές αναχωρήσεις για τις οικογένειες των Αυστραλών διπλωματών στα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και το Κατάρ. Συνεχίζει να συστήνει στους πολίτες της στο Ισραήλ και τον Λίβανο να αποχωρήσουν με εμπορικές πτήσεις όσο αυτές είναι ακόμα διαθέσιμες.

Η Σερβία έχει ειδοποιήσει τους πολίτες της στο Ιράν να αποχωρήσουν από τη χώρα το συντομότερο δυνατό λόγω της αύξησης των εντάσεων και του κινδύνου επιδείνωσης στης κατάστασης ασφαλείας.

Ομοίως και η Πολωνία, δια στόματος του ίδιου του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ έχει καλέσει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν άμεσα.

Οι ΗΠΑ έχουν απομακρύνει το προσωπικό που δεν είναι στην πρώτη γραμμή και τα μέλη οικογενειών από τις πρεσβείες του στον Λίβανο, εν μέσω έντασης με το Ιράν ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας, σύστησε στους πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στο Ιράν και κάλεσε όσους βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα από τη χώρα. Η σύσταση αυτή έχει γίνει ήδη από τις 22 Ιανουαρίου. Τον Φεβρουάριο το σουηδικό ΥΠΕΞ είπε ότι όσοι αποφασίσουν να μη φύγουν δεν θα πρέπει να περιμένουν βοήθεια από την κυβέρνηση σε περίπτωση εκκένωσης.

Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ιράν σύστησε στις 23 Φεβρουαρίου στους πολίτες της να φύγουν από τη χώρα με όλα τα διαθέσιμα μέσα μετακίνησης συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών πτήσεων.

Στις 13 Ιανουαρίου η Κύπρος συμβούλευσε τους πολίτες της να αποφύγουν τα ταξίδια προς το Ιράν και κάλεσε όσους βρίσκονται εκεί να φύγουν άμεσα ενώ και η Σιγκαπούρη συμβούλευσε όλους τους πολίτες της να συνεχίσουν να αναβάλλουν τα ταξίδια τους προς το Ιράν.

Με πληροφορίες του Reuters