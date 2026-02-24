«Η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή, αλλά…», είπε η Λέβιτ για το Ιράν.

Η πρώτη επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία, αλλά είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει «θανατηφόρα δύναμη» αν χρειαστεί, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, αναφερόμενη στο Ιράν.

«Πάντα η πρώτη επιλογή του προέδρου Τραμπ είναι η διπλωματία. Αλλά όπως έχει δείξει, είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη θανατηφόρα δύναμη του στρατού των ΗΠΑ, αν χρειαστεί», επεσήμανε η Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Ο πρόεδρος είναι πάντα εκείνος που παίρνει τις τελικές αποφάσεις εδώ», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Αργότερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να ενημερώσει ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου για το ζήτημα του Ιράν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τεράστιες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι θα συμβούν «άσχημα πράγματα» αν η Τεχεράνη δεν κάνει συμφωνία με την Ουάσινγκτον για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στις 19 Φεβρουαρίου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δίνει προθεσμία 10-15 ημερών στην Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας. Εκτιμάται ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αναφερθεί σε πιθανά πλήγματα στο Ιράν στην αποψινή ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης.