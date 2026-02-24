Η Νάνσι Γκάθρι αγνοείται από την 1η Φεβρουαρίου και οι ερευνητές θεωρούν ότι απήχθη από το σπίτι της το προηγούμενο βράδυ.

Η οικογένειά της Σαβάνα Γκάθρι προσφέρει αμοιβή 1 εκατ. δολαρίων για την ανεύρεση της μητέρας της, Νάνσι Γκάθρι, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, έπεσε θύμα απαγωγής από το σπίτι της στις 31 Ιανουαρίου.

Η Γκάθρι δήλωσε την Τρίτη ότι η μητέρα της «μπορεί ήδη να έχει φύγει» και «να χορεύει στον παράδεισο, αλλά πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται. Τη χρειαζόμαστε να γυρίσει σπίτι», είπε μεταξύ άλλων.

Στο νέο βίντεο που ανάρτησε στο Instargam η Σαβάνα Γκάθρι, εξέφρασε την ελπίδα ότι η μητέρα της θα βρεθεί, αλλά αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να είναι ήδη νεκρή.

«Ίσως και να έχει ήδη φύγει. Ίσως να έχει βρει τον Κύριο που τόσο αγαπά και να χορεύει στον παράδεισο με τη μητέρα της και τον αγαπημένο της αδελφό, τον Πιρς, και τον μπαμπά μας. Και αν έχει συμβεί αυτό, θα το αποδεχθούμε, αλλά πρέπει να μάθουμε πού είναι. Τη χρειαζόμαστε να γυρίσει σπίτι».

«Είναι η 24η μέρα από τότε που πήραν τη μητέρα μας από το κρεβάτι της μέσα στη νύχτα, και κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε μακρά νύχτα είναι μια αγωνία από τότε για εκείνη, και πονάμε», λέει η κόρη της στο βίντεο.

«Κάποιος εκεί έξω γνωρίζει κάτι που μπορεί να τη φέρει σπίτι. Κάποιος γνωρίζει και τον εκλιπαρούμε, παρακαλώ, να μιλήσει τώρα», είπε και πρόσθεσε πως η οικογένειά της θα κάνει δωρεά 500.000 δολάρια στο Εθνικό Κέντρο Παιδιών που αγνοούνται ή έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης.

«Ξέρουμε ότι υπάρχουν εκατομμύρια οικογένειες που υποφέρουν από τέτοιου είδους αβεβαιότητα. Ελπίζουμε ότι με την προσοχή που έχει δοθεί στην περίπτωση της μητέρας μας και της οικογένειάς μας, αυτό θα επεκταθεί σε όλες τις οικογένειες όπως η δική μας, που χρειάζεται προσευχές και υποστήριξη».

Επιπλέον, το FBI προσφέρει το ποσό των 100.000 δολαρίων για όποιον μπορέσει να δώσει πληροφορίες για τη Νάνσι Γκάθρι.

Με πληροφορίες του CBSNews