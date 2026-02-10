Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολάρια για οποιαδήποτε πληροφορία για την 84χρονη Νάνσι Γκάρθι.

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου με μάσκα, που φαίνεται σε βίντεο, στο πλαίσιο της αναζήτησης της μητέρας της παρουσιάστριας ειδήσεων Σαβάνα Γκάθρι.

Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το άτομο, το οποίο, όπως λένε, ήταν οπλισμένο, οκτώ και πλέον ημέρες αφότου η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε από το σπίτι της. Η Σαβάνα Γκάθρι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η οικογένειά της πιστεύει ότι η μητέρα τους είναι ακόμα ζωντανή και απηύθυνε νέα έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι η Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα και εθεάθη τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου. Οι αρχές πιστεύουν ότι την απήγαγαν.

«Μέχρι σήμερα το πρωί, οι αρχές έχουν αποκαλύψει αυτές τις προηγουμένως απρόσιτες νέες εικόνες που δείχνουν ένα ένοπλο άτομο να φαίνεται να έχει παραβιάσει την κάμερα στην μπροστινή πόρτα της Νάνσι Γκάθρι το πρωί της εξαφάνισής της», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, σε δήλωσή του στο X.

Είπε ότι οι αρχές εργάζονται για την ανάκτηση εικόνων από το σύστημα παρακολούθησης του σπιτιού που «μπορεί να έχουν χαθεί, καταστραφεί ή δεν είναι προσβάσιμες λόγω διαφόρων παραγόντων, ανάμεσά τους και η αφαίρεση του καταγραφικού».

Οι αρχές δημοσίευσαν επίσης δύο σύντομα βίντεο που δείχνουν το άτομο να πλησιάζει την μπροστινή πόρτα του σπιτιού της 84χρονης, στη συνέχεια να ελέγχει την κάμερα πριν απομακρυνθεί. Στη συνέχεια φαίνεται να σκύβει και να παίρνει χώμα για να καλύψει τον φακό της κάμερας.

Η Σαβάνα Γκάρθι ανάρτησε το νέο βίντεο στο Instagram. «Κάποιος εκεί έξω αναγνωρίζει αυτό το άτομο», είπε την Τρίτη. «Πιστεύουμε ότι είναι ακόμα εκεί έξω. Φέρτε την σπίτι». Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική εξέλιξη σε μια υπόθεση που έχει ταράξει τη χώρα.

Τη Δευτέρα, η αστυνομία εξακολουθούσε να λέει ότι δεν είχε ακόμη εντοπίσει υπόπτους ή οχήματα που να συνδέονται με την εξαφάνιση της 84χρονης, την ίδια ημέρα που η κόρη της εξέδωσε μια νέα βιντεοσκοπημένη έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες. «Πιστεύουμε ότι η μητέρα μας είναι ακόμα εκεί έξω», είπε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της στο Instagram. «Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας».

Την Τρίτη έκανε νέα έκκληση, αναδημοσιεύοντας τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας στο Instagram της με το μήνυμα: «Πιστεύουμε ότι είναι ακόμα ζωντανή. Φέρτε την σπίτι».

Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία.

Οι προσευχές του Λευκού Οίκου

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξετάσει το βίντεο. και ενθάρρυνε όσους έχουν οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

«Οι προσευχές ολόκληρου του Λευκού Οίκου είναι με τη Σαβάνα και την οικογένειά της αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι αυτό το άτομο θα βρεθεί σύντομα και η μητέρα της θα επιστρέψει σπίτι με ασφάλεια», είπε.

Το χρονοδιάγραμμα της απαγωγής

Την περασμένη εβδομάδα, αξιωματούχοι της κομητείας Πίμα δήλωσαν ότι η κάμερα από το κουδούνι της πόρτας του σπιτιού αποσυνδέθηκε στις 01:47 τοπική ώρα και το λογισμικό της κάμερας κατέγραψε κίνηση λίγο αργότερα, στις 02:12. Στις 02:28, η εφαρμογή στον βηματοδότη της 84χρονης αποσυνδέθηκε από το τηλέφωνό της. Η αστυνομία δήλωσε επίσης ότι βρήκε αίμα στη βεράντα της Νάνσι Γκάθρι και οι αναλύσεις επιβεβαίωσαν ότι ήταν δικό της.

Την ίδια ώρα, οι αρχές έχουν δηλώσει ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη ένα email με σημείωμα για λύτρα που στάλθηκε σε αμερικανικά ΜΜΕ, με προθεσμία λήξης για την καταβολή τους τη Δευτέρα.

Νωρίτερα, φαίνεται να είχε σταλεί και άλλη μία προθεσμία για λύτρα, η οποία έληξε στις 5 Φεβρουαρίου Σε εκείνη οι απαγωγείς ζητούσαν τα λύτρα σε bitcoin.

Οι αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με ένα ψεύτικο ωστόσο σημείωμα λύτρων αν και η οικογένεια έχει δηλώσει ότι θα ήταν πρόθυμη να πληρώσει για την ασφαλή επιστροφή της μητέρας της.

Με πληροφορίες του BBC