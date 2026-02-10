Η Αττική Οδός εφιστά την προσοχή στους συνδρομητές e-pass.

Η Νέα Αττική Οδός, με αφορμή αφορμή scam SMS που αποστέλλονται κατά διαστήματα ενημερώνει τους συνδρομητές της τα εξής:

«H Νέα Αττική Οδός θα ήθελε να επισημάνει ότι δε θα λάβετε ΠΟΤΕ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία μας, σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς e-PASS.

Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ κλικαρετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του. Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής απάτης μέσω αποστολής μαζικών παραπλανητικών SMS.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Αττική Οδός δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς σας για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες».