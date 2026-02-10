Από μια κλωστή κρέμεται η λειτουργία της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Οι οκτώ εξειδικευμένοι νοσηλευτές της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) βρίσκονται στα πρόθυρα της παραίτησης, θέτοντας σε κρίσιμη δοκιμασία τη λειτουργία της μοναδικής μονάδας στην Κρήτη που εξυπηρετεί παράλληλα όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Η συνεχής υποβάθμιση της ΜΕΘ Παίδων, σύμφωνα με καταγγελίες, έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των διαθέσιμων κρεβατιών και ενδέχεται να επιφέρει ακόμη και αναστολή μαγνητικών και ενδοσκοπήσεων. Το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται υπό εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες, χωρίς ρεπό και άδειες, ενώ η χρόνια υποστελέχωση και η έλλειψη νέων προσλήψεων αυξάνουν περαιτέρω την πίεση σε όλο το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Η κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ έρχεται να συμπληρώσει τον συνολικό αναβρασμό που επικρατεί στο Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, το οποίο εξέδωσε μια μακροσκελή ανακοίνωση σχετικά με τις προσλήψεις που έχουν προκηρυχθεί.

Η ανακοίνωση

«H προκλητική δήλωση του Υφυπουργού Εμπορίου της Υγείας ότι «το ΕΣΥ έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ» και η αντίστοιχη τοπικού βουλευτή της ΝΔ ότι οι 35 νέες θέσεις εργασίας αποτελούν μία πολύ ευχάριστη εξέλιξη, που θα ενισχύσει σημαντικά τις δημόσιες δομές υγείας του Νομού Ηρακλείου αλλά και ολόκληρης της Χώρας, συναγωνίζεται το πρωτοχρονιάτικο ψέμα του πρωθυπουργού ότι «θέλουμε να προσλάβουμε νοσηλευτές αλλά δεν βρίσκουμε».

Ξεπέρασε και τα πρωταπριλιάτικα ψέματα η πρόσφατη προκλητική δήλωση του Υφυπουργού Εμπορίου της Υγείας ότι «το ΕΣΥ έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ» και ότι «βρίσκεται στην καλύτερη φάση που υπήρξε ποτέ», που έρχεται σε συνέχεια του πρωτοχρονιάτικου ψέματος του πρωθυπουργού ότι «θέλουμε να προσλάβουμε νοσηλευτές αλλά δεν βρίσκουμε».

Η άθλια κυβερνητική προπαγάνδα, που μάταια επιχειρεί να συγκαλύψει την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς, εργαζόμενοι και επισκέπτες στις δημόσιες μονάδες υγείας, διαψεύδεται από τα επίσημα στοιχεία του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Εσωτερικών από την απογραφή των εργαζομένων στο Δημόσιο.

● μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των μονίμων εργαζομένων στην Υγεία (από 93.580 τον Ιανουάριο 2013 σε 78.220 τον Ιανουάριο 2020 και σε 71.684 τον Αύγουστο 2025) καθώς και των συμβασιούχων εργαζομένων (από 41.831 τον Οκτώβριο 2021 σε 40.798 τον Αύγουστο 2025).

● ΟΛΟΚΛΗΡΟ το 2025 ΔΕΝ προκηρύχθηκε ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού, αν και το 2024 και 2025 οι αποχωρήσεις/συνταξιοδοτήσεις εργαζομένων ξεπέρασαν τις 4.500.

Οι κενές οργανικές θέσεις προσωπικού, με βάση τους ανεπαρκέστατους οργανισμούς των δημόσιων μονάδων υγείας ξεπερνούν τις 30.000 αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, αρνούνται το αίτημα για κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και για μονιμοποίηση των χιλιάδων συμβασιούχων συναδέλφων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ΠΑΓΝΗ που εφημερεύει μέρα παρά ημέρα και είναι το μοναδικό σε ορισμένες ειδικότητες, όπου παραμένουν κενές 500 θέσεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων ενώ περισσότεροι από 500 συμβασιούχοι συνάδελφοι βρίσκονται σε ομηρία διαρκείας.

Ακόμη πιο προκλητικό είναι το γεγονός ότι στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026 προβλέπεται μείωση του κονδυλίου για την μισθοδοσία του προσωπικού στα δημόσια

νοσοκομεία και κέντρα υγείας κατά 180 εκατ. ευρώ (μείωση – 2,3%). Δηλαδή θα επιδεινωθεί η ήδη επικίνδυνη υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας, που έχει σοβαρότατες συνέπειες στην ποιότητα και ασφάλεια της παρεχόμενης περίθαλψης, αλλά και στην επιβάρυνση της υγείας των εργαζομένων λόγω της εντατικοποίησης.

Γνωρίζουμε ότι η υποστελέχωση και η επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων εντάσσεται στο σχεδιασμό για λειτουργία των δημόσιων μονάδων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ως «αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες», όπου το κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τις πληρωμές των ασθενών, είτε άμεσα είτε μέσω ασφαλιστικών εισφορών, με όσο το δυνατό μικρότερη κρατική χρηματοδότηση. Δεδομένου ότι στο κόστος λειτουργίας συμπεριλαμβάνεται και η μισθοδοσία του προσωπικού, το νοσοκομείο – επιχείρηση θα πρέπει να έχει όσο το δυνατό λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό.

Πολύτιμες υπηρεσίες στην κυβερνητική πολιτική προσφέρουν όσοι στηρίζουν τις ανατροπές στον εργάσιμο χρόνο, στο «ξέπλυμα» των ευθυνών του υπουργού Εμπορίου της Υγείας και της κυβέρνησης της ΝΔ συνολικότερα.

Απάντηση μπορεί να δώσει μόνο η κοινή δράση των σωματείων εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες, μαζί με άλλα σωματεία και μαζικούς φορείς, για να δυναμώσει η διεκδίκηση για μαζικές προσλήψεις προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης σε Υγεία και Ασφάλιση και πλήρης επαρκής χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των λαϊκών οικογενειών για δωρεάν, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας».